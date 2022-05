Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 1 retorna a Mônaco neste fim de semana para a sétima etapa da temporada 2022, em mais uma edição da prova mais tradicional da categoria. E o paddock chega nas ruas do Principado em um novo momento do campeonato, com Max Verstappen assumindo a liderança em cima de Charles Leclerc.

A vitória do holandês com o abandono do piloto da Ferrari permitiu a troca na liderança. E agora o atual campeão chega a uma pista que é um ponto forte da Red Bull há alguns anos, mas o próprio time austríaco aposta que a vantagem estará com o time de Maranello.

Para além da disputa Verstappen x Leclerc, é preciso ficar de olho na situação dos segundos pilotos, Carlos Sainz e Sergio Pérez. O espanhol da Ferrari teve mais uma performance abaixo do esperado, e vai ficando cada vez mais distante do sonho de lutar pelo título. Já o mexicano não ficou feliz com a ordem da equipe para ceder a ponta para Verstappen no domingo.

Outra equipe para ficar de olho é a Mercedes, que mostrou boa competitividade em Barcelona, com George Russell indo ao pódio e Lewis Hamilton se recuperando de um toque na primeira volta para terminar em quinto. Mas teria sido um ponto fora da curva ou poderemos ver novamente o time alemão lutando na frente?

Acompanhando a F1, a Fórmula 2 também marca presença em Monte Carlo, em um bom momento para os pilotos brasileiros. Felipe Drugovich dominou a etapa de Barcelona, vencendo ambas as corridas para retomar a liderança e abrir 26 pontos de vantagem para Théo Pourchaire. Já Enzo Fittipaldi seguiu construindo em torno do bom pódio em Ímola, pontuando nas duas provas.

Confira a programação do GP de Mônaco, que contará com a presença da Fórmula 2, e a agenda dos programas ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube.

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 09h Bandsports Treino Livre 2 Sexta-feira 12h Bandsports Treino Livre 3 Sábado 08h Bandsports Classificação Sábado 11h Band e Bandsports Corrida Domingo 10h Band Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão Classificação Sexta-feira 06h40 Bandsports Corrida 1 Sábado 12h40 Bandsports Corrida 2 Domingo 04h50 Bandsports Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quinta-feira 16h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a classificação PÓDIO Domingo Após a corrida RETA FINAL Segunda-feira 19h

VÍDEO: Qual é o melhor piloto da temporada 2022 da F1 até agora?

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST #178: Será o fim da linha para Vettel e Alonso na F1?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: