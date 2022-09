Carregar reprodutor de áudio

Após uma mini-férias de duas semanas, chegou a hora da Fórmula 1 voltar a acelerar. O Mundial se prepara para mais uma edição do GP de Singapura, o retorno à Marina Bay após três anos por conta da pandemia, com Max Verstappen tendo em mãos o primeiro 'match point' da temporada 2022.

Com 335 pontos contra 219 de Charles Leclerc e 210 de Sergio Pérez, Verstappen tem a primeira chance da temporada de garantir o bicampeonato, mas depende de dias complicados do monegasco e do companheiro de Red Bull.

Para viabilizar a conquista do título, Verstappen precisa vencer a corrida, o que o colocaria ainda mais próximo de bater o recorde de Michael Schumacher e Sebastian Vettel de 13 triunfos em uma mesma temporada. Veja abaixo um resumo das possibilidades:

Se Verstappen for... Leclerc precisa ser... Pérez precisa ser.. 1º colocado 9º ou abaixo 4º ou abaixo sem volta mais rápida / 5º ou abaixo com volta mais rápida 1º colocado + Volta mais rápida 8º ou abaixo 4º ou abaixo

Por isso, é preciso ficar de olho no fim de semana, por mais que Christian Horner tenha previsto que Singapura seja a corrida mais difícil para a Red Bull na reta final da temporada 2022.

E após dois meses de pausa, a W Series volta a correr neste fim de semana com a sétima de dez etapas da temporada 2022. O campeonato é dominado por Jamie Chadwick, que venceu quase todas as corridas do ano, exceto a anterior na Hungria, onde terminou em segundo.

Mas, assim como Verstappen na F1, é apenas questão de tempo até a britânica garantir mais um título da categoria, tendo 143 pontos contra 68 de Alice Powell e Beitske Visser. Já a brasileira Bruna Tomaselli está em 12º com 11 pontos conquistados.

Confira a programação do GP de Singapura e a agenda dos programas ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube.

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 07h Bandsports Treino Livre 2 Sexta-feira 10h Bandsports Treino Livre 3 Sábado 07h Bandsports Classificação Sábado 10h Band e Bandsports Corrida Domingo 09h Band W Series Dia Horário (Brasília) Transmissão Classificação Sábado 05h45 SporTV Corrida Domino 05h45 SporTV Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quarta-feira 16h DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 16h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a classificação PÓDIO Domingo Após a corrida RETA FINAL Segunda-feira 19h

BEBEDEIRA e ZOEIRA: Rubinho e Massa citam Kimi, Schumi e Alonso como PARÇAS. Mas quem são os CHATOS?

Podcast #196 - Após recorde, qual Alonso ficará para a história da F1?