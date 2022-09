Carregar reprodutor de áudio

Desde a primeira corrida noturna em 2008, o pessoal da Fórmula 1 se acostumou a se ajustar ao cronograma ficando acordado até o amanhecer e dormindo até o início da tarde, na tentativa de permanecer no horário europeu. Tendo como pano de fundo o inevitável jet lag na chegada, nunca é uma coisa fácil de gerenciar.

A realidade é que, embora um bom sono se torne um tópico de conversa no paddock no GP de Singapura, ele faz uma contribuição crucial para a aptidão física e mental a qualquer momento. Para pilotos e membros de equipes que enfrentam um calendário agitado com mais eventos noturnos e mais viagens, isso está se tornando uma questão cada vez mais importante.

É por isso que as equipes estão agora procurando maneiras de melhorar a qualidade do sono dos motoristas e membros da tripulação.

“O sono é a base de tudo o que tentamos fazer em termos de bem-estar”, diz o médico da equipe da Mercedes, Luke Bennett.

"Você pode treinar duro, pode treinar bem, pode comer direito, pode fazer todas essas coisas corretamente. Mas se não estiver dormindo bem, não terá o impacto que precisa. E isso vale tanto para os membros da equipe de corrida quanto para os pilotos ou qualquer outro atleta."

Antigo especialista em trauma na Austrália, Bennett foi voluntário em GPs em Melbourne e na Coréia antes de ingressar na Hintsa Performance, a organização cujos fisioterapeutas trabalham com muitos pilotos e equipes no grid.

Na última década, ele desempenhou um papel importante, embora em grande parte desconhecido, em ajudar a Mercedes a alcançar tanto sucesso.

"No nosso esporte, onde a tecnologia é o foco, acho que o desempenho humano e o bem-estar são genuinamente valorizados pelas equipes", diz Bennett. "Mas muitas vezes pode escorregar como uma prioridade.

"O teto orçamentário mudou isso. Há uma ênfase real agora em extrair o máximo dos seres humanos que viajam pelo planeta, operando essa equipe de corrida.

"E isso ganhou ainda mais urgência com um calendário como o que vamos ter no próximo ano, onde o número de corridas está aumentando. A complexidade geográfica do calendário torna algo como dormir apenas uma parte absolutamente fundamental do desempenho não apenas dos pilotos, mas de toda a equipe da corrida."

Manter os pilotos mentalmente em forma durante um fim de semana cansativo de GP é uma prioridade para as pessoas ao seu redor, principalmente seus fisioterapeutas.

“Acho que a maioria das pessoas aprecia que pilotar aquele carro por até duas horas é uma experiência extraordinariamente física”, diz Bennett.

"Mas durante o fim de semana de corrida, há também uma enorme demanda cognitiva para um piloto. Esse volante tem de 20 a 30 botões e menus e submenus, que eles navegam às vezes até de curva a curva.

"Os pilotos passam cerca de sete horas de reuniões de engenharia em um fim de semana de corrida e depois outras incontáveis ​​horas de tarefas de marketing e mídia, além de viagens.

"Você pode compreender rapidamente porque dormir não é apenas uma parte muito importante para garantir que sua preparação física seja consolidada, mas trata-se também de garantir que eles ainda possam atingir aquele ápice milímetro a milímetro volta após volta em uma tarde de domingo, quando passaram por um fim de semana extraordinariamente exigente até aquele ponto".

Quando chegou pela primeira vez na programação, Singapura apresentou alguns desafios especiais para os médicos e fisioterapeutas da equipe. Ao longo dos anos, eles aprenderam como manter os pilotos em condições impecáveis.

"Há algumas tensões fisiológicas e de sono muito singulares sobre esse evento", diz Bennett. "Ele é conduzido de forma nocional no tempo europeu, mas temos toda essa iluminação artificial incrivelmente brilhante. Temos despertar no meio da tarde, temos um par de acabamentos após o nascer do sol". Portanto, não é tão simples quanto ficar na hora europeia.

"É uma semana incrivelmente perturbadora para o sono. Temos então uma reviravolta de um dia e um voo para o Japão, onde vamos imediatamente para um horário de um dia. É facilmente o mais brutal de trás para a frente que vemos no calendário.

"E em anos anteriores acho que é justo dizer que tem sido um exercício de sobrevivência para a maioria das pessoas. Agora temos maneiras de não necessariamente otimizar, mas de administrar este estresse em um momento da temporada em que os campeonatos estão sendo decididos com frequência.

"O ideal é começar com a preparação antes da viagem. Olhando para o horário diário, você quer que o piloto talvez mude algumas horas e eles podem fazer isso efetivamente nos poucos dias antes de viajar.

"Você quer selecionar o vo apropriadamente, dependendo da hora do dia em que eles querem chegar e quais serão seus compromissos. Ouvi dizer que você pode detalhar a seleção do lado da aeronave em que se senta, em termos de exposição à luz através de diferentes partes da aeronave.

"Estaremos então falando precisamente sobre quando estar expostos à luz, quando maximizar a exposição à luz, quando procurar escuridão ou um quarto com muita sombra, quando usar óculos de sol na parte final do dia, suplementos de Melatonina e, em seguida, o horário dos exercícios e das refeições. Todas essas variáveis entram na mistura de um plano de jet lag realmente bom".

"No coração de tudo isso está o sono decente quando o piloto finalmente volta ao seu quarto de hotel."

"O sono provavelmente teve um renascimento popular nos últimos anos", diz Bennett. "Eu acho que há uma apreciação de que não é apenas a parte do seu dia que dá lugar a todas as outras atividades. É tão importante para consolidar toda a outra fisiologia importante que você tem".

"Mas não é só dormir. Como um conceito amplo, acho que todos entendem como isso é importante. Eu diria que mesmo durante o último ano a fisiologia da temperatura em torno do sono está realmente se tornando reconhecida como provavelmente tão importante quanto coisas como a manipulação da luz e do escuro, que tradicionalmente eram consideradas como as variáveis mais importantes em torno do sono.

"A fisiologia sobre como a temperatura afeta a profundidade do sono, as fases do sono, as fases saudáveis do REM e do sono profundo e como isso afeta seu desempenho, tanto física quanto mentalmente no dia seguinte. Está tudo muito ligado à temperatura e eu acho que é um campo bastante excitante".

Este ano, a Mercedes deu um passo interessante ao explorar mais o assunto em parceria com a Eight Sleep, uma empresa cujos produtos se concentram em como a temperatura afeta o sono e como ela pode ser usada para melhorá-lo.

A "cápsula" Eight Sleep Sonos vem em duas formas, seja como um colchão completo ou como uma capa de colchão que também pode ser transportada potencialmente. Funciona em conjunto com uma caixa que fica ao lado da cama e um aplicativo telefônico.

"É essencialmente uma camada sensor, um colchão que você pode instalar em qualquer colchão", diz Matteo Franceschetti, co-fundador do Eight Sleep.

"Ele fará um par de coisas diferentes. Primeiro de tudo, é como dormir em um estetoscópio. Há sensores embutidos que você não sente que são capazes de rastrear tudo sobre seu ritmo cardíaco, sua respiração e sua qualidade de sono.

"E estamos alcançando precisão de grau médico em algumas destas dimensões, o que significa que sua cama é comparável a um dispositivo de grau médico".

"Mas a principal diferença entre nós e uma pessoa desgastável é que a pessoa desgastável rastreia os dados e relata os dados a você. Mas não faz muito mais do que isso. Em nosso caso, usamos os dados para então ajustar a temperatura e controlar sua temperatura corporal".

Essa é a chave para como o Eight Sleep pod melhora seu sono, como observa Franceschetti: "O resultado final é que cada lado da cama pode ter uma temperatura diferente e a temperatura vai mudar durante a noite para otimizar sua recuperação.

"Não reinventamos a roda, o que significa que já há muitas evidências médicas de que a temperatura à noite pode melhorar seu desempenho do sono e suas mudanças de temperatura corporal. Quando você ouve as pessoas dizendo: 'Você deve dormir a 20ºC a noite inteira', isso está errado.

"A razão é que 20ºC poderia trabalhar por uma hora das oito horas. Mas para as outras sete horas, você precisa de uma temperatura diferente. E é isso que nosso dispositivo faz".

Franceschetti enfatiza que a idéia é promover o que a empresa chama de sleep fitness.

"Tudo começou a partir de uma certa visão que tínhamos internamente", diz ele. "Na maioria das vezes, quando se pensa em empresas de cama, pensa-se em conforto e aconchego. Nossa abordagem sempre foi diferente, porque eu costumava ser um atleta.

"E eu sempre pensei em dormir não apenas como relaxamento, mas também em recuperação. E foi assim que chegamos a este conceito de aptidão para o sono, o que significa que você precisa colocar o trabalho, precisa colocar o esforço e as horas em que você vai para a cama, como fará na academia. Mas depois você acorda totalmente renovado, energizado e mais saudável".

Então quais são os benefícios tangíveis de um sono melhor para um atleta como um piloto de corridas, ou mesmo para qualquer outra pessoa?

"Há algumas maneiras que são mais óbvias", diz Franceschetti. "Como tempo de reação, clareza mental, desempenho cognitivo e foco, que são bastante óbvias.

"Mas também há efeitos de quase segunda ordem que são efeitos sobre sua própria saúde. Portanto, uma frequência cardíaca mais baixa e uma maior variabilidade de HRV [heart race variability], que é outro substituto para o estresse físico e a recuperação, em geral melhor saúde. Ao estar mais energizado, você provavelmente comerá melhor e evitará a junk food, provavelmente estará de melhor humor.

"No final do dia a saúde se baseia em três pilares, um é o sono, outro é a nutrição e o outro é o condicionamento físico. Mas dormir é realmente a parte fundamental porque se você dormir duas horas por noite durante cinco noites seguidas, posso lhe dizer, você vai comer comida muito ruim e não vai poder treinar!"

"Outros efeitos de segunda ordem são lesões. Ao se recuperar corretamente e dormir corretamente, você evitará lesões, o que para os atletas é um fator importante".

Os pilotos e membros-chave da equipe Mercedes têm usado produtos Eight Sleep em suas casas nesta temporada, proporcionando benefícios úteis antes e depois das corridas.

O próximo passo é ter a versão portátil da capa de colchão transportada e instalada em quartos de hotel em cada evento, para garantir que esses benefícios sejam totalmente transportados para os finais de semana de corrida.

"Estamos conversando com um dos pilotos para ver se podemos ter a cápsula instalada em seu hotel em todas as demais corridas da temporada", diz Franceschetti. "Com certeza, algumas corridas serão realmente fáceis, e uma maneira simples de fazer isso acontecer, algumas outras podem ser mais difíceis.

“Mas a ideia com o tempo, à medida que a relação entre a Eight Sleep e a Mercedes se desenvolve, é como podemos expandir este programa e garantir que os pilotos e todos os engenheiros o tenham em todas as corridas do ano?”

Em um esporte em que os ganhos marginais contam, a Mercedes pode ter encontrado uma vantagem extra útil sobre os rivais.

"Quando dizemos que podemos melhorar sua qualidade de sono em 30%, imagine se eu pudesse dizer que posso melhorar sua força em 30%", diz Franceschetti. “Se você usar a mesma estrutura para energia, clareza, tempo de reação, então tudo sendo melhorado em 30% é um grande negócio”.