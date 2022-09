F1: Para Rosberg, Norris pode arruinar carreira de Piastri

Carregar reprodutor de áudio

Oscar Piastri fará sua estreia na Fórmula 1 na próxima temporada como piloto da McLaren depois que a equipe de Woking ganhou da Alpine uma disputa contratual sobre quem contaria com os trabalhos do australiano em 2023.

Isto, somado ao fato de que Piastri foi campeão da Fórmula 3 e da Fórmula 2 de maneira consecutiva em 2020 e 2021, elevou o perfil em relação ás expectativas do piloto de 21 anos de idade. E embora seus pergaminhos o façam acreditar que tem o que é preciso para entregar um desempenho excepcional, Nico Rosberg alertou sobre o tamanho do desafio que terá que enfrentar na McLaren ao dividir uma equipe com Lando Norris depois que o britânico dominou Daniel Ricciardo, seu atual companheiro.

"Vai ser difícil para Oscar se sair bem ali. Lando é de classe mundial, tem material de campeão mundial, sendo assim, não vai ser fácil ir lá e fazer melhor do que Daniel [Ricciardo]", disse Rosberg à Sky Sports F1.

"Ricciardo é um vencedor de muitas corridas, um dos melhores pilotos do mundo e teve muita dificuldade contra Lando. Oscar é novo neste esporte, tudo indica que ele é uma dessas futuras super estrelas, mas não posso acreditar que de repente Ricciardo tenha esquecido como se pilota rapidamente."

"Por tanto, acredito que é Lando quem está atuando como um campeão do mundo neste momento, está pilotando incrivelmente bem. Assim como creio que será um grande, grande desafio para Oscar no próximo ano estar perto de Lando."

Rosberg, campeão mundial de F1 em 2016, assegura que Piastri arriscará seu futuro na maior categoria do automobilismo enfrentando Norris no próximo ano, embora tenha aceitado que uma oportunidade na McLaren tenha que ser aproveitada.

"É uma jogada corajosa por parte de Oscar, isso realmente é. Ou ganha de Lando ou está basicamente fora do esporte, então é muito duro, mas ele acredita em si mesmo e se acredita que é tão bom assim, tem que ir em frente"

"Para Oscar, se você é um piloto jovem e tem a oportunidade de correr pela McLaren, e é livre para faze-lo, então tem que aproveitar. Oportunidades assim não aparecem o tempo todo, então ele fez certo", finalizou Rosberg.

