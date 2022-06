Carregar reprodutor de áudio

Neste fim de semana, a Fórmula 1 acelera nas ruas de Baku para mais uma edição do GP do Azerbaijão, em um momento na qual Max Verstappen busca se consolidar na liderança do Mundial, enquanto Charles Leclerc tenta se recuperar após dois resultados decepcionantes em Barcelona e Mônaco.

No momento, Verstappen possui 125 pontos no Mundial, contra 116 de Leclerc, e ambos veem Sergio Pérez se aproximando da disputa, com 110. Completando o top 5, temos George Russell ainda à frente de Carlos Sainz, mas com apenas um ponto de vantagem: 84 x 83.

A Red Bull promete trazer uma solução para os problemas de DRS enfrentados por Verstappen na Espanha, e espera que seja uma modificação definitiva, enquanto a Ferrari já anunciou que vai segurar o próximo pacote de atualização até julho.

O fim de semana terá ainda a presença da Fórmula 2, com Felipe Drugovich e Enzo Fittipaldi no grid. Drugo busca estender ainda mais sua liderança no campeonato. Atualmente, ele tem 113 pontos, 32 a mais que seu principal rival, Théo Pourchaire, enquanto o terceiro colocado, Jehan Daruvala, está mais distante, com 53.

Enquanto isso, Enzo vem crescendo no campeonato, chegando a cinco corridas consecutivas na zona de pontos. Fittipaldi hoje é o sétimo, com 42 pontos, podendo se aproximar da disputa pela terceira posição no fim de semana.

Confira a programação do GP do Azerbaijão, que contará com a presença da Fórmula 2, e a agenda dos programas ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube.

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 08h Bandsports Treino Livre 2 Sexta-feira 11h Bandsports Treino Livre 3 Sábado 08h Bandsports Classificação Sábado 11h Band e Bandsports Corrida Domingo 08h Band Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão Classificação Sexta-feira 09h30 Bandsports Corrida 1 Sábado 06h30 Bandsports Corrida 2 Domingo 04h05 Bandsports Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quinta-feira 16h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a classificação PÓDIO Domingo Após a corrida RETA FINAL Segunda-feira 19h

