Três anos depois, a Fórmula 1 volta a Montreal para mais uma edição do GP do Canadá, etapa que foi cancelada em 2020 e 2021 por conta da pandemia da Covid-19. Agora, o Mundial desembarca no Circuito Gilles Villeneuve em um momento favorável para a Red Bull, enquanto a Ferrari tenta se reerguer após o fim de semana desastroso no Azerbaijão.

Em Baku, Max Verstappen teve uma vitória fácil para disparar no campeonato, enquanto o segundo lugar de Sergio Pérez o permitiu assumir a vice-liderança. Já a Ferrari teve um dia de pesadelo, com os abandonos de Charles Leclerc e Carlos Sainz.

Para o time italiano, o fim de semana será importante para suas expectativas de lutar pelo título, tentando reduzir a grande diferença criada pela Red Bull (80 pontos entre os Construtores e 34 nos Pilotos).

A etapa também deve dar continuidade ao debate visto em Baku sobre o porpoising e a preocupação com a segurança dos pilotos, com alguns já pedindo intervenção da FIA no regulamento enquanto chefes de equipe se mostram reticentes quanto a isso.

Confira a programação do GP do Canadá e a agenda dos programas ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube.

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 15h Bandsports Treino Livre 2 Sexta-feira 18h Bandsports Treino Livre 3 Sábado 14h Bandsports Classificação Sábado 17h Band e Bandsports Corrida Domingo 15h Band Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quinta-feira 16h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a classificação PÓDIO Domingo Após a corrida RETA FINAL Segunda-feira 19h

