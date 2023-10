A Fórmula 1 inicia neste fim de semana sua turnê pelo continente americano com o GP dos Estados Unidos, a 18ª etapa da temporada 2023. E com os títulos de pilotos e de construtores já definidos, as atenções se voltam para as brigas dos vice-campeonatos.

Após a Red Bull garantir o Mundial de Construtores no GP do Japão, Max Verstappen precisou apenas de um segundo lugar na corrida sprint do Catar para conquistar o tricampeonato de pilotos. Porém, as brigas pelos vices ainda estão bem abertas.

Com 146 pontos ainda em jogo entre as cinco corridas restantes da temporada (EUA, México, Brasil, Las Vegas e Abu Dhabi + sprints de Austin e Interlagos), ainda há várias disputas quentes na reta final do campeonato.

Entre os pilotos, a situação de Sergio Pérez segue de mal a pior. Enquanto Verstappen tem 433 pontos, o mexicano tem 224. Agora ele passa a prestar atenção em Lewis Hamilton. O heptacampeão abandonou no GP do Catar mas, mesmo assim, somou mais pontos que o rival, chegando a 194, apenas 30 a menos. E Fernando Alonso, com 183, também não pode ser descartado.

Entre o quinto e o oitavo colocado, também temos uma boa disputa. Carlos Sainz é o primeiro desse grupo com 153, contra 145 de Charles Leclerc, 136 de Lando Norris e 132 de George Russell.

Já entre os Construtores, a Red Bull é a campeã com sobras, atingindo 657 pontos após o GP do Catar. A Mercedes se mantém em segundo com 326, mas agora vê a Ferrari se aproximando a passos largos. O time de Maranello tem 298, apenas 28 a menos. Logo abaixo, a Aston Martin tem 230 e vê a McLaren a apenas 11 pontos de distância.

O fim de semana traz ainda a final da temporada inaugural da F1 Academy, categoria criada pela FIA e a F1 para fomentar a presença feminina no esporte e para preencher o vácuo deixado pelo fim da W Series. O campeonato usa carros de Fórmula 4.

Após uma temporada conturbada, com diversas críticas pela falta de transmissão televisiva, a final de Austin será exibida mundialmente, com a Band assumindo a cobertura no Brasil.

No momento, a espanhola Marta García é a líder do campeonato com 235 pontos, contra 187 da suíça Léna Bühler e 179 da emiradense Hamda Al Qubaisi. Nerea Martí (157) e Abbi Pulling (143) completam o top 5.

Confira a programação do GP dos Estados Unidos, 18ª etapa da temporada 2023 e que contará com a presença da final da F1 Academy, e a agenda dos programas ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube.

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 14h30 Bandsports / F1TV Pro Classificação (para o GP do domingo) Sexta-feira 18h Bandsports / F1TV Pro Classificação para a Sprint Sábado 14h30 Bandsports / F1TV Pro Corrida Sprint Sábado 19h Band / Bandsports / F1TV Pro Corrida Domingo 16h Band / F1TV Pro F1 Academy Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 10h15 F1TV Pro Treino Livre 2 Sexta-feira 15h55 F1TV Pro Classificação Sexta-feira 19h30 Bandsports / F1TV Pro Corrida 1 Sábado 11h45 Bandsports / F1TV Pro Corrida 2 Sábado 17h30 Bandsports / F1TV Pro Corrida 3 Domingo 11h40 Bandsports / F1TV Pro Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quarta-feira 15h DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 18h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após a classificação Q4 Sábado Após a sprint PÓDIO Domingo Após a corrida RETA FINAL Segunda-feira 19h

REVÉS PARA A ANDRETTI: Alpine deixa americanos 'sem motor' e COMPLICA planos do grupo dos EUA na F1! F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast Motorsport debate fiasco no Catar, futuro de Pérez e tensão de Mercedes/McLaren Your browser does not support the audio element. ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music

Faça parte também do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!