Em primeiro de outubro de 2006, Michael Schumacher coloca um ponto final a uma de suas principais marcas na história da Fórmula 1. No GP da China daquela temporada, o piloto da Ferrari, que vinha em busca do oitavo Mundial logo após anunciar sua aposentadoria, venceu pela 91ª e última vez na categoria.

Na etapa anterior, na Itália, a Ferrari chocou o paddock ao anunciar a aposentadoria do heptacampeão. No comunicado, a direção da equipe rasgou elogios a Schumacher, destacando seus números, qualidade e a importância dele para o crescimento da equipe a partir da segunda metade dos anos 1990.

"Independente de qual seja o resultado final da temporada deste ano, Michael sai da F1 com quase todos os recordes em seu nome. Até aqui, ele conquistou sete títulos Mundiais de Pilotos e contribuiu para outros sete no Mundial de Construtores", disse a direção da Ferrari no comunicado.

Já Schumacher agradeceu o apoio de todos, dentro e fora das pistas, ao longo de sua trajetória no mundo do esporte a motor.

"Todos esses anos na Fórmula 1 foram maravilhosos, especialmente os que passei ao lado dos meus amigos na Scuderia. Logo, meu futuro pertencerá à minha família mas, por enquanto, estou feliz por ainda fazer parte da Ferrari. Agora, o que importa é o Mundial".

Após três vitórias e mais um pódio nas cinco corridas anteriores, o alemão havia conseguido reduzir a diferença para Alonso de 25 para apenas dois pontos. Mas, na classificação, as coisas não haviam ido do jeito que ele esperava: enquanto o espanhol estava na pole, Schumacher sairia apenas em sétimo.

E o piloto da Ferrari tinha ainda mais uma preocupação na cabeça: essa era a terceira edição do GP da China, e Michael ainda não havia pontuado em Xangai, terminando em 12º em 2004 e abandonando no ano seguinte.

Antes da corrida, a chuva caiu com força, algo que ajudou quem corria de Michelin, mas atrapalhando quem usava Bridgestone. Aos poucos, a pista foi secando e, na segunda rodada de pits, Schumacher foi o primeiro a parar, antes de Alonso e Fisichella, a dupla da Renault.

Isso permitiu que o alemão abrisse uma diferença considerável, que Alonso não conseguiu reduzir antes do fim. Schumacher cruzou a linha de chegada com pouco mais de 3s a frente do espanhol, que vinha voando no final.

Depois da corrida, Schumacher disse que sabia que não seria uma prova fácil.

"Era visível que a curva um seria difícil, sabia disso desde os treinos. Estava achando que poderia ter algum problema com Giancarlo [Fisichella]. E tive. Com sorte, encontramos o momento ideal para mudar para os pneus slicks e criei uma diferença segura até o final".

Já Alonso lamentou a derrota, mas elogiou a boa disputa pelo título na reta final da temporada.

"No final, fiquei sem voltas. Então foi um dia ruim, mas é uma luta fantástica para o campeonato, e vou para o Japão me sentindo confiante".

Após a China, restavam duas provas para o final da temporada e ambos saíam do país empatados, com 116 pontos cada.

Com a vitória no Japão e o segundo lugar no Brasil, Alonso pontuou o suficiente para se manter na ponta e abrir vantagem para Schumacher, conquistando seu bicampeonato com 134 pontos contra 121 do alemão.

Voltando para o presente, essa marca de Schumacher poderá ser igualada em cerca de dez dias. Após bater na trave no GP da Rússia, Lewis Hamilton terá a segunda chance de vencer pela 91ª vez na F1, e poderá atingir esse número correndo na casa de Schumacher, no circuito alemão de Nurburgring.

"Minha primeira memória dele é, provavelmente, sua vitória em Ímola quando Senna morreu. Eu comecei a acompanhar seu sucesso a partir daí. Eu encontrei ele pela primeira vez no kart, em Kerpen, e foi maravilhoso para mim, como criança, dividir uma pista com ele. E eu ainda conversei com ele".

"Minha melhor memória com ele foi em Abu Dhabi, quando trocamos capacetes. Era algo enorme para mim, ter ele me escolhendo para isso, tirando tempo de seu dia. É o capacete mais valioso que tenho. Nunca tivemos conversas mais profundas, era pura admiração".

GALERIA: Confira as 91 vitórias de Schumacher na Fórmula 1

GP da Bélgica 1992 1 / 91 Foto de: LAT Images GP de Portugal 1993 2 / 91 Foto de: LAT Images GP do Brasil 1994 3 / 91 Foto de: Sutton Motorsport Images GP do Pacífico 1994 4 / 91 Foto de: LAT Images GP de San Marino 1994 5 / 91 Foto de: LAT Images GP de Mônaco 1994 6 / 91 Foto de: Sutton Motorsport Images GP do Canadá 1994 7 / 91 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch GP da França 1994 8 / 91 Foto de: LAT Images GP da Hungria 1994 9 / 91 Foto de: LAT Images GP da Europa 1994 10 / 91 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch GP do Brasil 1995 11 / 91 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch GP da Espanha 1995 12 / 91 Foto de: Sutton Motorsport Images GP de Mônaco 1995 13 / 91 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch GP da França 1995 14 / 91 Foto de: Sutton Motorsport Images GP da Alemanha 1995 15 / 91 Foto de: LAT Images GP da Bélgica 1995 16 / 91 Foto de: LAT Images GP da Europa 1995 17 / 91 Foto de: LAT Images GP do Pacífico 1995 18 / 91 Foto de: LAT Images GP do Japão 1995 19 / 91 Foto de: LAT Images GP da Espanha 1996 20 / 91 Foto de: Sutton Motorsport Images GP da Bélgica 1996 21 / 91 Foto de: LAT Images GP da Itália 1996 22 / 91 Foto de: Ercole Colombo GP de Mônaco 1997 23 / 91 Foto de: LAT Images GP do Canadá 1997 24 / 91 Foto de: LAT Images GP da França 1997 25 / 91 Foto de: Sutton Motorsport Images GP da Bélgica 1997 26 / 91 Foto de: LAT Images GP do Japão 1997 27 / 91 Foto de: Sutton Motorsport Images GP da Argentina 1998 28 / 91 Foto de: Sutton Motorsport Images GP do Canadá 1998 29 / 91 Foto de: LAT Images GP da França 1998 30 / 91 Foto de: Sutton Motorsport Images GP da Grã-Bretanha 1998 31 / 91 Foto de: Sutton Motorsport Images GP da Hungria 1998 32 / 91 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images GP da Itália 1998 33 / 91 Foto de: Ercole Colombo GP de San Marino 1999 34 / 91 Foto de: Ercole Colombo GP de Mônaco 1999 35 / 91 Foto de: Ercole Colombo GP da Austrália 2000 36 / 91 Foto de: LAT Images GP do Brasil 2000 37 / 91 Foto de: Sutton Motorsport Images GP de San Marino 2000 38 / 91 Foto de: LAT Images GP da Europa 2000 39 / 91 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch GP do Canadá 2000 40 / 91 Foto de: Sutton Motorsport Images GP da Itália 2000 41 / 91 Foto de: Sutton Motorsport Images GP dos EUA 2000 42 / 91 Foto de: LAT Images GP do Japão 2000 43 / 91 Foto de: Sutton Motorsport Images GP da Malásia 2000 44 / 91 Foto de: LAT Images GP da Austrália 2001 45 / 91 Foto de: LAT Images GP da Malásia 2001 46 / 91 Foto de: Ercole Colombo GP da Espanha 2001 47 / 91 Foto de: LAT Images GP de Mônaco 2001 48 / 91 Foto de: Ercole Colombo GP da Europa 2001 49 / 91 Foto de: Sutton Motorsport Images GP da França 2001 50 / 91 Foto de: Ercole Colombo GP da Hungria 2001 51 / 91 Foto de: Sutton Motorsport Images GP da Bélgica 2001 52 / 91 Foto de: Sutton Motorsport Images GP do Japão 2001 53 / 91 Foto de: Ercole Colombo GP da Austrália 2002 54 / 91 Foto de: LAT Images GP do Brasil 2002 55 / 91 Foto de: Sutton Motorsport Images GP de San Marino 2002 56 / 91 Foto de: Sutton Motorsport Images GP da Espanha 2002 57 / 91 Foto de: Sutton Motorsport Images GP da Áustria 2002 58 / 91 Foto de: LAT Images GP do Canadá 2002 59 / 91 Foto de: Sutton Motorsport Images GP da Grã-Bretanha 2002 60 / 91 Foto de: LAT Images GP da França 2002 61 / 91 Foto de: Ercole Colombo GP da Alemanha 2002 62 / 91 Foto de: LAT Images GP da Bélgica 2002 63 / 91 Foto de: LAT Images GP do Japão 2002 64 / 91 Foto de: Ferrari Media Center GP de San Marino 2003 65 / 91 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images GP da Espanha 2003 66 / 91 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images GP da Áustria 2003 67 / 91 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images GP do Canadá 2003 68 / 91 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images GP da Itália 2003 69 / 91 Foto de: Ercole Colombo GP dos EUA 2003 70 / 91 Foto de: Sutton Motorsport Images GP da Austrália 2004 71 / 91 Foto de: LAT Images GP da Malásia 2004 72 / 91 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images GP do Bahrein 2004 73 / 91 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images GP de San Marino 2004 74 / 91 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images GP da Espanha 2004 75 / 91 Foto de: Peter Spinney / Motorsport Images GP da Europa 2004 76 / 91 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images GP do Canadá 2004 77 / 91 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images GP dos EUA 2004 78 / 91 Foto de: LAT Images GP da França 2004 79 / 91 Foto de: Ferrari Media Center GP da Grã-Bretanha 2004 80 / 91 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images GP da Alemanha 2004 81 / 91 Foto de: Lorenzo Bellanca / Motorsport Images GP da Hungria 2004 82 / 91 Foto de: Lorenzo Bellanca / Motorsport Images GP do Japão 2004 83 / 91 Foto de: Sutton Motorsport Images GP dos EUA 2005 84 / 91 Foto de: LAT Images GP de San Marino 2006 85 / 91 Foto de: Michael Cooper / Motorsport Images GP da Europa 2006 86 / 91 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images GP dos EUA 2006 87 / 91 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images GP da França 2006 88 / 91 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images GP da Alemanha 2006 89 / 91 Foto de: Ercole Colombo GP da Itália 2006 90 / 91 Foto de: Sutton Motorsport Images GP da China 2006 91 / 91 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images

