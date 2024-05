No fim da tarde deste domingo, foi realizado o GP de Miami, sexta de 24 etapas da Fórmula 1 neste ano. E quem ficou com a vitória na Flórida, Estados Unidos, foi Lando Norris, britânico da McLaren que conquistou seu primeiro triunfo na elite global do esporte a motor. A segunda posição ficou com o holandês Max Verstappen, da Red Bull, enquanto o monegasco Charles Leclerc, piloto da Ferrari, completou o pódio na costa leste norte-americana.

A corrida

Na largada, Verstappen saltou bem e se manteve na ponta, com Leclerc sendo passado pelo companheiro Carlos Sainz, que subiu momentaneamente para segundo. Porém, o espanhol foi posteriormente atrapalhado pelo mexicano Sergio Pérez, que 'passou reto' com a Red Bull:

Com isso, Sainz teve de evitar a batida e Leclerc retomou o segundo posto, com Carlos ainda perdendo a terceira posição para Oscar Piastri. Posteriormente, o australiano da McLaren passou Charles e foi para segundo.

Pérez perdeu um posto em relação à sua posição de largada, indo para quinto e sendo pressionado por Lando Norris, inglês da McLaren. No fim do top 10, o agito ficou por conta do alemão Nico Hulkenberg, da Haas, e os britânicos da Mercedes, Lewis Hamilton e George Russell. Hulk brigou mas acabou batido.

Na volta 13 de um total de 57, Hulk parou para trocar seus já desgastados pneus médios por compostos duros. Pérez fez o mesmo cinco giros depois, com Leclerc fazendo seu pit na volta 20, também para duros. Na sequência, Verstappen 'escapou' e atingiu um cone, que ficou na pista: safety car virtual.

Com isso, Max logo fez seu pit para duros no 24º giro e voltou em quarto. Piastri assumiu a liderança, à frente de Sainz e Norris, com o top 3 ainda por parar. Na volta 28, Oscar e Carlos pararam. Na sequência, batida de Kevin Magnussen, dinamarquês da Haas, e Logan Sargeant, norte-americano da Williams.

Safety car chamado à pista. Lando fez seu pit e seguiu na ponta, beneficiando-se do pelotão lento atrás do carro de segurança. Bandeira verde no giro 33, com Max em segundo, à frente de Charles, Oscar, Sainz e Pérez. Este, aliás, instalou médios usados no período de safety car. Carlos 'partiu para cima' de Piastri.

Após primeira tentativa polêmica, Sainz finalmente conseguiu passar na volta 40, após duelo com Oscar por algumas curvas. Houve toque entre eles que danificou a asa dianteira do australiano, que parou para trocar o bico e instalar médios. À frente, Max reclamava do carro e não chegou em Norris, que venceu.

