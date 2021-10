F1: Hamilton fala sobre ida à Ferrari que nunca se concretizou

Lewis Hamilton disse que é "incrível" que ele nunca tenha assinado um contrato para ser um piloto da Ferrari na Fórmula 1, algo que diz ser "um sonho para qualquer um". O britânico desfruta de um sucesso impressionante como piloto da Mercedes desde que a era dos motores turbo híbridos começou em 2014 e já teve o nome associado à escuderia de Maranello.

Talvez o momento mais forte dessa aproximação tenha sido em 2019, quando foi revelado que o heptacampeão teve duas reuniões com John Elkann, presidente da fabricante italiana. Naquela época, o vínculo com sua atual equipe terminava no final de 2020, mas eles renovaram por um ano e em julho de 2021 anunciaram um novo acordo que os unirá até o fim de 2023.

Levando em conta a possibilidade de se aposentar F1 em dois anos, Hamilton disse em uma entrevista à Sky Sports Italia sobre a ida à Ferrari que nunca aconteceu: "Não foi possível e jamais saberei exatamente o porquê. Desejo a eles o melhor e no meu futuro próximo vou continuar a impedi-los de ganhar o campeonato mundial", brincou. "Tenho alguns carros da Ferrari em casa, então posso dirigir uma, mas não na Fórmula 1!"

Por outro lado, ele também confessou que já pensou em deixar a categoria nos últimos anos, mais de uma vez: "Definitivamente, tive muitos momentos nas temporadas recentes em que pensei não saber se queria continuar no treinamento e sacrificando minha vida pessoal."

"Há outras coisas que gostaria de fazer, coisas normais que quero fazer, mas por outro lado, acho que tenho muita sorte de poder seguir neste trabalho. No grande esquema das coisas, é uma pequena parte da sua vida e haverá muito tempo depois como aposentado."

HAMILTON se vê com ALVO NAS COSTAS e compara MAX/ALONSO: "Uns são capazes de controlar, outros não"

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #135: Vitória 100 de Hamilton na F1 chega em momento mais pressionado na carreira?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: