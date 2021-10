Em 28 de maio de 2016, Lando Norris ainda não tinha conquistado sua reputação como uma futura estrela, apesar de dois títulos na Fórmula MSA (agora F4 britânica) e Toyota Racing Series. Líder da Fórmula Renault Eurocup, o então inglês de 16 anos conquistou a pole position em Mônaco (antes de ser desclassificado por violação técnica em seu carro) e foi contatado por um certo Dr. Helmut Marko, responsável pela academia da Red Bull.

"Conheci-o após a qualificação na pole em Monte Carlo, antes de ser desclassificado porque tinha algo ilegal sobre o carro", relatou Norris no podcast Beyond The Grid. "Meu empresário recebeu um telefonema de Helmut Marko. Fui vê-lo, do nosso paddock que ficava a dois quilômetros do circuito, até o da F1. Conversamos um pouco e me lembro de tudo o que ele disse!"

No entanto, Marko não gostou da falta de conhecimento de Norris sobre o carro que pilotava na época, acreditando que Max Verstappen saía na frente nesse aspecto.

"Ele queria saber um pouco mais sobre mim, eu acho", comentou o britânico. "Mee fez algumas perguntas: 'quanto pesa a Fórmula Renault?' Eu não tinha ideia! Eu tinha que inventar algo: 'veja bem, 426 kg, algo assim'. Acho que acabei dizendo que não sabia realmente disso. O que ele respondeu foi: 'Max saberia. Max sabe tudo sobre isso, o carro!' Eu não sabia o que dizer. Fiquei sem palavras."

Norris indica, assim, que não recebeu oferta para ingressar na academia da Red Bull, mas aquele que conquistaria os títulos da Fórmula Renault Eurocup, Fórmula Renault NEC e F3 Europa antes de ser vice-campeão da Fórmula 2 não se arrepende disso.

"Eu estava em uma boa posição com meus resultados, meu empresário cuidou da maioria das conversas e foi melhor assim, eu acho. Continuei no ritmo da época: tive sucesso na F-Renault, ganhei o título e fiquei livre, não fiquei preso na Red Bull - uma vez que lá estamos, somos observados de perto."

"Meu empresário sabia que para mim o melhor era ficar sozinho, e não com outra equipe. Ainda havia a possibilidade de passar na F3 e na F2 antes de optar por entrar em uma escuderia da F1", finaliza o piloto da McLaren.

HAMILTON se vê com ALVO NAS COSTAS e compara MAX/ALONSO: "Uns são capazes de controlar, outros não”

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #135: Vitória 100 de Hamilton na F1 chega em momento mais pressionado na carreira?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: