Há exatos 45 anos, no dia 26 de janeiro de 1975, o Brasil vivia um de seus maiores dias de glória na F1. José Carlos Pace conquistava sua única vitória na categoria, liderando dobradinha brasileira em Interlagos, com Emerson Fittipaldi na segunda posição.

A corrida, ainda utilizando o traçado antigo de Interlagos e que foi atrasada para limpeza da pista repleta de detritos, teve a pole position do francês Jean-Pierre Jarier, da Shadow, mas tinha Fittipaldi como favorito, já que o bicampeão mundial havia vencido duas semanas antes o GP da Argentina, na abertura daquele campeonato, que seria vencido por Niki Lauda mais tarde.

Jarier liderava a prova até a 33ª volta, de 40, quando um problema no sistema de combustível o tirou da possibilidade de jogar água no chopp brasileiro, deixando a ponta para Pace, que havia largado na sexta posição com sua Brabham. Fittipaldi, que começou em segundo, mas se complicou durante a corrida, conseguiu se recuperar e terminou em segundo, configurando a primeira dobradinha do Brasil na maior categoria do automobilismo mundial.

Emerson ainda ganharia na Grã-Bretanha em 1975, antes de jejum brasileiro, que teria novamente um piloto no lugar mais alto do pódio apenas em 1980, com Nelson Piquet, que triunfou em Long Beach.

Outro representante brasileiro, Wilsinho Fittipaldi, foi o 13º colocado, após ter largado na 21ª posição, a bordo do Copersucar.

Após a corrida, Emerson e Pace lideravam o campeonato, com 15 e 9 pontos, respectivamente.

Confira imagens da corrida e da comemoração brasileira após a prova, que levou o público que lotava o Autódromo de Interlagos à loucura.

Galeria Lista José Carlos Pace comemora vitória nos braços dos torcedores em Interlagos 1 / 8 Foto de: LAT Images Mark Donohue, Penske PC1 Ford 2 / 8 Foto de: LAT Images Jody Scheckter, Tyrrell 007 3 / 8 Foto de: LAT Images Arturo Merzario, Williams FW03 4 / 8 Foto de: Sutton Motorsport Images Pódio: Jochen Mass, McLaren, terceiro colocado; José Carlos Pace, Brabham, vencedor; Emerson Fittipaldi, McLaren, segundo colocado 5 / 8 Foto de: David Phipps José Carlos Pace, Brabham BT44B Ford 6 / 8 Foto de: LAT Images Wilson Fittipaldi, Copersucar FD02 7 / 8 Foto de: Sutton Motorsport Images Wilson Fittipaldi, Copersucar FD01 8 / 8 Foto de: Sutton Motorsport Images

