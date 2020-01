Di Grassi: “Se tivesse R$ 800 milhões, a última coisa na qual eu investiria seria um autódromo”

A dúvida sobre o local que abrigará o GP do Brasil de F1 e a possível chegada da Fórmula E no país no mesmo ano suscitam o debate sobre as praças esportivas, bem como seus financiamentos.

Um dos pilotos mais presentes nessas discussões, seja nas redes sociais ou pela imprensa, é Lucas di Grassi, que já desenhou layouts de pistas para receber a Fórmula E em São Paulo, na região do Parque do Ibirapuera, e no Rio de Janeiro, na Marina da Glória.

Falando sobre o Autódromo do Rio de Janeiro na região de Deodoro, um dos possíveis locais para a F1, di Grassi vê o investimento como uma boa notícia à cidade.

“Há essa história de F1 no Rio e o autódromo de Deodoro, que esperamos que aconteça”, disse Di Grassi em entrevista exclusiva ao Motorsport.com.

“A questão ambiental nem é o maior problema. Sinceramente, se a iniciativa privada fizer um autódromo daquele porte no Rio de Janeiro, a quantidade de empregos e de desenvolvimento econômico compensaria. Só de ter saneamento básico e tudo mais, seria importante. É melhor fazer o autódromo e depois salvar a área de mata em outro lugar do que não fazer o circuito.”

“O Rio de Janeiro está precisando tanto de investimento, que seria interessante.”

Mas faz ressalvas sobre o autódromo do ponto de vista como negócio, citando outros locais.

“Eu, se tivesse R$ 800 milhões na minha conta, a última coisa na qual eu investiria seria um autódromo. Um shopping tem mais retorno do que um autódromo.”

“Mesmo se receber a Fórmula 1, não fecha a conta. Interlagos, que já está construído, não fecha a conta. Austin está quebrado. A Índia não recebe mais nada, assim como Istambul. Se fechasse as contas, esses autódromos estariam sendo utilizados. Ainda tem Nurburgring, Hockenheim...”

“Tomara que seja só dinheiro de iniciativa privada, que é o que eles têm falado, e seria excelente para o Rio e para o automobilismo do Brasil.”

“Mas o custo operacional, mesmo se vier MotoGP, Fórmula 1, WEC e tudo mais, não fecha a conta. No final, esses eventos não geram os lucros que eles podem gerar.“

