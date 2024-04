A classe Carrera Cup da Porsche Cup Brasil entregou uma primeira corrida movimentada e bastante caótica em Interlagos. E em meio à duas intervenções do SC, Thiago Vivacqua superou uma ultrapassagem de Chris Hahn na largada para converter sua pole em vitória.

Em sexto, Lineu Pires foi o vencedor na Sport, enquanto Marcos Regadas levou a melhor na Rookie em sua estreia na Porsche Cup, em 12º.

Na primeira tentativa, a direção de prova não autorizou a largada por má organização dos pilotos. Com isso, eles foram obrigados a fazer mais uma volta de aquecimento, mas com a regressiva de 25 minutos já iniciada.

Na segunda tentativa, a largada foi efetivada. Hahn largou melhor que Vivacqua para assumir a ponta, com Müller subindo para terceiro e iniciando o ataque em cima do pole. Outro que teve uma boa saída foi Paludo, que saltou de oitavo para quarto.

Enquanto Vivacqua pressionava Hahn, os dois e Müller começavam a desgarrar dos demais, com Paludo também correndo sozinho em quarto. Em quinto, Pires liderava pela Sport, enquanto Regadas, em 17º, era o melhor posicionado da Rookie.

Em uma manobra ousada por fora na primeira perna do S do Senna, Vivacqua deu o bote em Hahn para reassumir a ponta, e isso abriu as portas para Müller avançar contra Hahn. Isso permitiu ao pole abrir uma boa vantagem na frente após alguns minutos, além de abrir a porta para a aproximação de Paludo.

Com 11 minutos para o fim, o SC precisou ser acionado. Em disputa com Giaffone, Mello acabou tomando um toque e rodou. Enquanto estava atravessado na pista, tomou um choque de Aguiar, levando a uma quebra de suspensão.

A prova foi retomada com 7min30s para o fim. Enquanto Vivacqua saiu bem, Müller se viu pressionado por Paludo pela terceira posição. Lá atrás, outra confusão, agora entre Josimar e Chico Horta, levando ao abandono de ambos, forçando mais uma intervenção do SC. A prova foi novamente retomada para as duas últimas voltas.

No final, Thiago Vivacqua conseguiu segurar as investidas de Chris Hahn para converter a pole em vitória. Marçal Müller foi o terceiro, com Miguel Paludo em quarto e Werner Neugebauer completando o top 5 da geral. Sexto, Lineu Pires garantiu, assim, o triunfo na Sport. E, em 12º, Regadas foi o vencedor na Rookie, logo em sua estreia na categoria.

O grid da Carrera Cup encerra a etapa de Interlagos no domingo com a segunda corrida do fim de semana. A largada está marcada para 12h30, horário de Brasília, com transmissão ao vivo do Motorsport.com.

Confira o resultado da corrida 1 da Carrera Cup em Interlagos:

1 – Thiago Vivacqua (Carrera Cup)

2 – Christian Hahn (Carrera Cup)

3 – Marçal Muller (Carrera Cup)

4 – Miguel Paludo (Carrera Cup)

5 – Werner Neugebauer (Carrera Cup)

6 – Lineu Pires (Carrera Cup Sport)

7 – Peter Ferter (Carrera Cup Sport)

8 – Alceu Feldmann (Carrera Cup)

9 – Lucas Salles (Carrera Cup)

10 – Franco Giaffone (Carrera Cup)

11 – Nelson Marcondes (Carrera Cup Sport)

12 – Marcos Regadas (Carrera Cup Rookie)

13 – Carlos Campos (Carrera Cup Sport)

14 – Nelson Monteiro (Carrera Cup Sport)

15 – Leonardo Sanchez (Carrera Cup Rookie)

16 – Gustavo Zanon (Carrera Cup Rookie)

17 – Bruno Campos (Carrera Cup Rookie)

18 – João Barbosa (Carrera Cup Rookie)

19 – Marco Pisani (Carrera Cup Rookie)

20 – Gustavo Farah (Carrera Cup Rookie)

21 – Ramon Alcaraz (Carrera Cup Rookie)

22 – Edu Guedes (Carrera Cup Rookie)

23 – Eduardo Menossi (Carrera Cup Sport)

24 – Piero Cifali (Carrera Cup Rookie)

ABANDONARAM:

Francisco Horta (Carrera Cup Sport)

Josimar Junior (Carrera Cup Sport)

Pedro Aguiar (Carrera Cup)

Rouman Ziemkiewicz (Carrera Cup Sport)

Rodrigo Mello (Carrera Cup)

Israel Salmen (Carrera Cup Rookie)

Assista às corridas de sábado da Porsche Cup em Interlagos:

Hamilton OCTACAMPEÃO? ENEA? Alonso TRICAMPEÃO? Novo sistema de PONTUAÇÃO mudaria a HISTÓRIA DA F1?

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #279 - O que dá para tirar de lição após cinco etapas da F1 2024?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!