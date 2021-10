Um dos nomes com mais experiência no grid, Lewis Hamilton apontou o crescimento da popularidade da Fórmula 1 nos Estados Unidos nos últimos anos e, por isso, não se opõe à ideia de um terceiro GP no país, após Austin e Miami, mas voltou a reafirmar seu desejo de correr no futuro na África do Sul.

Com a chegada de Drive to Survive, série da Netflix com os bastidores da categoria, a popularidade da F1 nos Estados Unidos vem crescendo vertiginosamente, como já apontado pelos diretores do GP em Austin na última passagem da categoria por lá, em 2019.

Segundo Hamilton, é muito bom ver o crescimento da F1 em solo americano, algo que, segundo ele, era possível ver o potencial há muitos anos.

"Acho que desde o começo já sabíamos do potencial aqui. Minha primeira corrida aqui foi em 2007, mas eu já tinha visto uma prova da NASCAR também, jogos da NFL, NBA. O pessoal aqui é apaixonado por esportes. Nunca é suficiente, eles querem mais, mais ação".

"O progresso que vi aqui nos últimos ano é enorme. Claro, nos últimos anos vimos um crescimento ainda maior, com mais pessoas falando sobre, engajando... a quantidade de e-mails e mensagens que recebo de pessoas daqui que conhecia há anos mas que não sabiam o que eu fazia e agora estão viciadas".

"Acho que vários virão pra cá neste fim de semana, então acho que isso é ótimo, é uma boa resposta".

Nos últimos meses, começou a circular a possibilidade de que, além de Austin e Miami, a F1 adicione inclusive uma terceira corrida em solo americano ao calendário no futuro, com Las Vegas sendo um dos palcos especulados.

Questionado sobre isso, Hamilton disse que não se opõe à possibilidade, mas deixou claro que um de seus desejos maiores é de ver a F1 correndo novamente na África do Sul.

"Um lugar que é muito importante para mim para corrermos é a África do Sul. Acho que há um grande número de fãs e seria muito legal mostrar o quão bonito é lá".

"Os Estados Unidos são fantásticos, um país enorme, ter apenas uma corrida aqui não é suficiente para entendermos a cultura esportiva aqui e trazer os fãs em uma jornada com a gente. Definitivamente precisamos pelo pelo menos duas, há tantas grandes cidades que podem ter um GP".

"Miami será incrível, assim como Austin. Não sei onde seria a próxima, mas não me oponho. Acho que é legal ter esses mini-campeonatos em um mesmo local. Não acho ruim para o esporte".

Dividindo a coletiva com Hamilton, Charles Leclerc também é a favor de uma terceira prova no país, graças ao crescimento do interesse pelo esporte.

"Adoraria ter uma terceira corrida nos Estados Unidos. A Fórmula 1 vem crescendo nos últimos anos graças à Netflix e aqui é possível sentir isso. Amo esse país, é ótimo estar aqui e ficaria feliz com uma terceira prova".

"E concordo com Lewis. Seria muito legal ter uma corrida na África".

