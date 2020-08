Depois de vencer o GP da Grã-Bretanha, disputado no último fim de semana em Silverstone, o piloto da casa, Lewis Hamilton, voltou a brilhar na Inglaterra e liderou o segundo treino livre para o GP de 70º aniversário da Fórmula 1.

O britânico cravou o tempo de 1min25s606, dando o troco no companheiro Valtteri Bottas por quase dois décimos. O finlandês liderou a primeira sessão prática do evento, celebrado na pista que recebeu a primeira corrida válida por um campeonato da F1, em 1950.

Quem completou o top-3 foi o australiano Daniel Ricciardo, que usou compostos mais macios com a Renault. O quarto foi o holandês Max Verstappen, da Red Bull, que ficou à frente do Lance Stroll, da Racing Point.

Companheiro do canadense na equipe rosa, punida por copiar os dutos de freio de 2019 da Mercedes, o alemão Nico Hulkenberg, que substitui o mexicano Sergio Pérez, foi o sexto no circuito inglês.

O sétimo colocado foi o monegasco Charles Leclerc, da Ferrari. Seu companheiro alemão Sebastian Vettel teve problemas com o motor no fim do treino e 'abandonou', terminando no 14º posto.

A oitava e a nona posições ficaram com o britânico Lando Norris e o espanhol Carlos Sainz, respectivamente. A dupla da McLaren ficou à frente do francês Esteban Ocon, companheiro de Ricciardo na Renault.

Resultados

