Mesmo chegando na sexta posição, Max Verstappen foi assunto durante a coletiva de imprensa da Fórmula 1 após o GP do México. No sábado, o piloto da Red Bull foi punido e perdeu a pole position do evento, mas disse que Lewis Hamilton também deveria ter recebido a penalidade.

Verstappen começou a prova no autódromo Hermanos Rodríguez de maneira forte, disputando com o piloto inglês da Mercedes. No final da primeira volta, o holandês teve que ir para os pits para trocar os pneus, devido a furo ocasionado por toque com Valtteri Bottas, finlandês da Mercedes.

Durante a sessão com jornalistas, foram feitas perguntas aos três primeiros colocados, Hamilton, Sebastian Vettel (alemão da Ferrari) e Bottas, sobre o tratamento que dispensam ao jovem da Red Bull dentro da pista.

“Acho que todo piloto é um pouco diferente”, disse Hamilton. “Alguns são mais inteligentes, outros são muito inteligentes e agressivos e outros são tolos. E assim, conforme as experiências nas corridas com as pessoas, alguns você dá mais espaço e outros não.”

“Com Max, é muito provável que você bata nele se não der espaço, na maioria das vezes. Mas, como disse, não tinha muito espaço extra para dar aqui. Mas não acho que tenha sido intencional ou algo assim. Ele é um ímã para esse tipo de coisa, mesmo assim, consegui manter o carro.”

Por sua vez, Vettel foi curto e direto, com uma resposta que fez com que todos os presentes dessem gargalhadas: “Sim”, se referindo à pergunta feita anteriormente. Quando foi solicitado a desenvolver a resposta, o alemão resumiu: “É copiar e colar (a resposta de Hamilton). É a verdade.”

O furo no pneu do piloto da Red Bull veio após toque com Bottas, que também não aliviou: “Do nada, ele apareceu por dentro na curva 13 e, você sabe, eu não pude desaparecer dali. Ele simplesmente mergulhou e nós nos tocamos.”

“Ele teve um furo por conta disso, não consegui evitá-lo. Acho que ele ganhou seu próprio furo, definitivamente. Mas, eu não sei, todo piloto é diferente. Alguns são mais agressivos, outros são menos. Eu corro muito perto com todos eles, então não posso dizer em detalhes sobre todos eles.”

