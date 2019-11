O GP do México acabou não dando o sexto título mundial a Lewis Hamilton, mas contou com uma grande performance da Mercedes, que na base da estratégia de pneus do carro do inglês, proporcionou a 10ª vitória da temporada 2019.

Sebastian Vettel e Valtteri Bottas completaram o pódio, em uma prova bastante movimentada entre aqueles que fazem parte do pelotão intermediário.

Confira como ficou o resultado final da corrida no Autódromo Hermanos Rodríguez