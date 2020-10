Após ser superado por Valtteri Bottas no treino classificatório para o GP de Eifel de Fórmula 1, Lewis Hamilton comentou as dificuldades de disputar a corrida com clima frio e afirmou que precisa "manter a concentração".

Questionado sobre o que poderia ter feito diferente para superar o companheiro de equipe, Hamilton fez questão de valorizar o trabalho do finlandês.

"Tenho certeza de que, quando olhar os dados, terei muito para melhorar. Valtteri tem dois décimos de vantagem. Ele fez um ótimo trabalho, então parabéns a ele".

O hexacampeão aproveitou para celebrar o retorno da F1 à Nurburgring, circuito que não recebia a categoria desde 2013.

"É um circuito incrível", afirmou Hamilton." E é um dos circuitos históricos que temos, então é definitivamente ótimo estar de volta aqui".

Questionado sobre qual a melhor estratégia para a corrida deste domingo, o britânico confessou que ainda não elaborou um plano e demonstrou preocupação com o frio.

"Eu realmente não sei para ser honesto. Acho que vou descobrir esta noite. Acho que naturalmente o desgaste de pneus, nessas condições será potencialmente menos legal. Como os pneus se comportam, se é uma parada ou duas, quanto tempo os pneus vão durar. Você sabe, todos começaremos com os macios. Com o safety car entrando ou não, andar atrás de um carro de segurança nessas condições vai ser difícil com essas temperaturas. Portanto, há muito em jogo amanhã, preciso manter a concentração", encerrou.

