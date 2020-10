O holandês Max Verstappen chegou a exibir uma boa forma e ameaçar as Mercedes durante as duas primeiras partes do treino classificatório para o GP de Eifel da Fórmula 1. Mas, no final das contas, teve que se contentar com o conhecido terceiro lugar, atrás dos carros da equipe alemã.

Verstappen terminou o Q1 na frente, enquanto no Q2 foi superado apenas por Lewis Hamilton, e por menos de um décimo. Mas a força dos motores da Mercedes falaram mais alto no final, terminando a três décimos do tempo de Bottas, e apenas 0s040 atrás de Hamilton.

Após a sessão, nas entrevistas conduzidas por Paul di Resta, Verstappen falou sobre a sensação da pole que escapou.

"Foi uma classificação interessante. Claro, após perder todo o dia de ontem, todo mundo estava atarefado para hoje. Mas, no geral, acho que foi uma classificação decente, exceto no Q3, quando realmente vale. Eu comecei a sair um pouco de traseira demais e, quando está frio assim, o pneu começa a esfarelar e perder performance, o que me custou tempo de volta".

"No geral, acho que estamos chegando mais próximos das Mercedes, o que é muito positivo. Então, sim, fico um pouco desapontado. Esperava um pouco mais mas é assim que é a vida. Ainda assim saio um pouco feliz".

"Espero uma corrida melhor. Amanhã estará ainda mais frio, então as coisas devem ser mais interessantes com os pneus, como eles comportarão. Então veremos, já que é uma pista divertida para andar. Mal posso esperar para amanhã".

