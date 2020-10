Nico Hulkenberg disse que seu retorno de última hora para a equipe Racing Point na Fórmula 1 em Nurburgring neste sábado (10) foi "mais louco” do que o de Silverstone. O alemão foi chamado pela equipe na manhã de sábado depois que Lance Stroll se sentiu mal.

Hulk estava próximo, já que participaria da transmissão da TV alemã como comentarista, mas não tinha autorização para entrar no paddock devido a falta de um teste negativo de Covid-19. Por isso, não chegou a correr no TL3.

Tendo sido aprovado para pilotar pela FIA, ele saltou para dentro do carro para o classificatório. Claramente lutando para se adaptar em tão pouco tempo, ele teve alguns problemas, especialmente de frenagem.

O alemão acabou tendo que se contentar com o 20º e último lugar, mas estava apenas dois décimos atrás da Williams de Nicholas Latifi e da Alfa Romeo de Kimi Raikkonen.

Hulkenberg substituiu Sergio Pérez, que havia testado positivo para a Covid-19, no final de semana do GP da Inglaterra, em Silverstone, mas teve mais tempo de preparação. Ele se classificou em terceiro em sua segunda corrida, no GP dos 70 Anos.

“Foi ainda mais selvagem e mais louco do que da última vez”, disse ele à Sky Sports F1. “Eu estava em Colônia, que fica a cerca de uma hora daqui. Eu devia vir aqui esta tarde de qualquer maneira, e ia fazer algumas coisas para TV para a RTL amanhã”.

“Eu estava sentado com um amigo tomando um café às 11 da manhã quando vi que Otmar [Szafnauer] me ligou e disse: 'Hulkenberg, rápido, precisamos de você aqui'. E eu entrei no carro e vim aqui. E o resto é história, vimos o que aconteceu agora. Obviamente é o retorno 2.0, ainda mais rápido que o anterior”.

Hulkenberg apontou que o RP20 mudou desde que ele o pilotou pela última vez, no GP dos 70 Anos em agosto.

“Parecia bem diferente em comparação com Silverstone, obviamente, um circuito completamente diferente. O carro também mudou, há alguns detalhes técnicos que são muito diferentes e dão ao piloto uma sensação muito diferente”.

“Então eu tive que me ajustar um pouco em torno disso, e apenas encontrar meu caminho novamente. E obviamente, em quatro voltas, isso não é tão fácil. Mas no geral, embora sejamos os últimos, estou bastante satisfeito com as voltas que acabamos de fazer”.

“Ainda significa que amanhã vai ser muito difícil e um grande desafio. Mas faremos o que for possível. Obviamente tenho experiência, as quatro voltas no bolso agora. Isso vai ajudar, e amanhã vamos apenas correr e ver o que temos”.

Sobre sua segunda oportunidade durante uma temporada imprevisível, ele disse: “Você tem que esperar o inesperado, e é apenas o que aconteceu”.

Todas as notícias sobre o GP de Eifel da F1 você acompanha no site do Motorsport.com e em nosso canal no YouTube. Fique por dentro de todas as novidades e análises e confira nossos programas e vídeos!

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre F1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente! Q4: A análise da classificação da F1 em Nurburgring, com a volta de Hulk e os destaques na Alemanha PODCAST: A F1 perde força com a saída da Honda?