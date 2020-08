Hamilton homenageia 'Pantera Negra' após pole: morte "me quebrou"

Piloto da Mercedes, o hexacampeão mundial Lewis Hamilton brilhou no treino classificatório para o GP da Bélgica de Fórmula 1 e largará da pole position neste domingo em Spa-Francorchamps.

O britânico foi absolutamente supremo na sessão qualificatória e superou o companheiro finlandês Valtteri Bottas por mais de meio segundo, com direito a recorde do tradicional circuito belga.

Após a classificação, Hamilton falou sobre o desafio e prestou sua homenagem ao ator Chadwick Boseman, que interpretou o 'Pantera Negra' no cinema e morreu nesta sexta-feira, aos 43 anos, de câncer.

"Hoje é uma pole muito importante para mim porque acordei com a mais triste notícia da morte de Chadwick Boseman. Está sendo um ano muito pesado e essa notícia realmente me quebrou", afirmou Hamilton.

"Então não foi fácil voltar ao foco hoje com esse tipo de coisa 'pendurada' no meu coração. Mas eu tinha que ir lá e correr à perfeição porque o que ele fez como um super-herói mostra a todas essas crianças o que é possível. Ele era uma luz muito brilhante", seguiu.

"A sessão estava muito próxima... Quero dizer, a cada volta estava ficando cada vez melhor. Fizemos um ótimo trabalho", completou Hamilton, elogiando o suporte da equipe Mercedes. Foi a quinta pole do britânico em sete etapas na temporada 2020 da F1.

