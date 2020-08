Leclerc diz que não tem explicação para crise da Ferrari e lamenta sentimento dos fãs

A Ferrari teve seu pior desempenho em um treino de classificação da temporada de 2020 até agora em Spa, neste sábado, com Charles Leclerc e Sebastian Vettel eliminados no Q2, tendo que largar em 13º e 14º, respectivamente.

A equipe vem tendo dificuldades durante todo o fim de semana, com Leclerc passando para o Q2 por menos de um décimo de segundo.

Isso significou que a Ferrari terminou a classificação como a sétima equipe mais rápida, batendo apenas os carros da Williams, Alfa Romeo e Haas.

"Para ser honesto, é muito difícil encontrar uma explicação”, disse Leclerc. “Foi um grande passo para trás em relação aos outros, por isso precisamos tentar encontrar o problema principal para tentar resolvê-lo.”

“Não é um bom dia, mas o momento é esse. Precisamos continuar trabalhando muito, acho que todos na equipe precisam manter a cabeça erguida, mesmo que seja muito difícil em um dia como este.”

“Também posso entender os torcedores em casa que estão muito decepcionados, é compreensível, mas como pilotos vamos tentar fazer a melhor corrida possível amanhã, embora não possamos esperar milagres.”

Queda no Q2 não foi surpresa

Vettel acrescentou que não era "nenhuma surpresa", dadas as dificuldades atuais da Ferrari com o SF1000, e sentiu que era duvidoso que a equipe chegasse ao Q2 depois de ficar em último no TL3.

"P13 não é tão emocionante quanto P1, mas ainda tentamos o melhor", disse Vettel. "Esta manhã parecia que não chegaríamos ao Q2, mas com os dois carros.

"Obviamente não foi um sucesso, mas é tudo o que podíamos ter feito."

Q4: Tudo sobre o fiasco da Ferrari e os destaques da classificação para o GP da Bélgica de F1

PODCAST: Na guerra de bastidores dos circuitos, qual é o calendário dos sonhos da F1?