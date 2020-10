Lewis Hamilton bateu na trave de conquistar mais uma pole position para estender sua já grande marca na Fórmula 1. Mas, para o hexacampeão, largar em segundo, ao lado de Valtteri Bottas, não é o pior dos resultados, exceto pelo fato dele acreditar que a falta de lugar para ultrapassar pode criar uma corrida chata.

Após o treino, Hamilton, que foi superado por Bottas na última saída do treino, elogiou o trabalho do companheiro de Mercedes.

"Valtteri fez um ótimo trabalho e eu não fiz uma volta boa", disse Hamilton quando perguntado se estava frustrado. "Essas coisas acontecem e você nem sempre tem como ser perfeito, mas olha esse lugar maravilhoso que estamos na Itália, além de ser uma pista inacreditável".

"A velocidade que atingimos na pista é incrível, estou muito feliz por estar aqui e feliz por termos essa performance aqui, que é notável. Sinto que estou melhor do que na última corrida. E sim, foi um desafio, mas eu gostei".

Sobre a corrida, Hamilton destacou a força de Verstappen e, apesar de ter elogiado a pista, jogou um balde de água fria para quem espera uma corrida movimentada, com muitas ultrapassagens.

"Sim, a Red Bull tem sido forte nas corridas. Mas, infelizmente, essa pista, que é muito bonita de pilotar, tem um problema. Tenho certeza de que teremos uma corrida chata amanhã. Dá para ultrapassar na reta longa, mas ela é meio apertada, não dá para seguir de perto".

"Assim que você entra na curva um, vira um trem, não há um lugar para ultrapassar no resto da pista. Então será um desafio com todo mundo se seguindo. Mas, novamente, como eu disse, com o DRS talvez teremos oportunidades na curva um".

"Para nós, vocês veem que quando estamos a menos de meio décimo de cada temos uma oportunidade de ultrapassar, mas o ganho de velocidade precisa ser grande para ter uma chance. Mesmo assim, vou dar o meu melhor amanhã. Dedos cruzados".

Perguntado sobre qual seria o melhor aspecto da pista, Hamilton destacou algo inusitado.

"Eu diria que a localização. Não se fazem mais pistas assim. Não sei porque os novos projetistas não constroem pistas assim. É clássica, tem a história, que ajuda. E eu diria que a localização, por estar em um dos locais mais belos da Itália".

