Há duas semanas, a Honda anunciou a saída da Fórmula 1 para focar na eletrificação e na neutralização das emissões de carbono. Lewis Hamilton lamentou a saída da montadora, apesar de entender as razões, e aproveitou para reafirmar que a categoria ainda tem muito a fazer para criar um esporte mais sustentável.

Para o hexacampeão, a F1 precisa avançar em termos tecnológicos para obter esse objetivo, que inclui a própria neutralização das emissões de carbono até 2030. E ele aplaudiu o que a sua equipe, a Mercedes, tem feito neste sentido.

"É uma pena a saída deles", disse ao portal GP Fans. "Em parte, entendo a decisão, já que o esporte segue tendo um longo caminho pela frente se quiser de fato ter um impacto mais positivo sobre o planeta".

"Mas acredito que se eles veem o que a Mercedes está fazendo em termos de cumprir objetivos a longo prazo, a responsabilidade da indústria é de impulsionar a tecnologia".

Hamilton ainda destacou como a F1 segue sendo referência em termos tecnológicos e de inovação mas, para o piloto, ainda é necessário um salto para o próximo nível, algo que ele vê na Mercedes.

"Somos referência em tecnologia e inovação, e acredito que as mudanças devem chegar. A Mercedes já demonstrou que está disposta a ser parte desta mudança, e que querem levar a tecnologia ao próximo nível. Acredito que essa seja a chave".

