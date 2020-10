TELEMETRIA: Stroll com Covid e tudo sobre o GP de Portugal com Rico Penteado e Sérgio Jimenez

Nesta quarta-feira o TELEMETRIA abre os portões do Autódromo Internacional do Algarve, local em que a F1 vai realizar o GP de Portugal no fim de semana. O programa vai analisar e debater as primeiras notícias sobre a corrida do fim de semana e receberá Rico Penteado, ex-engenheiro de motor da Renault por quase duas décadas, que falará o que esperar das equipes em Portimão. O programa também vai receber o piloto Sérgio Jimenez, que já correu por lá no Mundial de GT.

Os jornalistas Erick Gabriel e Guilherme Longo também falarão sobre as notícias do dia e o polêmico caso de Covid-19 de Lance Stroll.

