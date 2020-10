Fernando Alonso está animado para seu retorno à Fórmula 1 no próximo ano, e já está fazendo sessões no simulador da Renault para se acostumar com a equipe. E para seu futuro companheiro na equipe francesa, Esteban Ocon, o envolvimento do bicampeão pode ser essencial para ajudar a Renault a evoluir na categoria.

"Eu vi o quão esforçado ele é, e obviamente ele já me mandando mensagens falando que, caso necessário, só chamar que ele estaria presente", disse Ocon ao Motorsport.com sobre o valor do envolvimento de Alonso".

"É bom ter ele no simulador nesse momento. Aumentam as opções para além de mim e de Daniel [Ricciardo]. Estamos todos testando no simulador antes das corridas para formar os ajustes para o fim de semana".

"Então ter três confirmações é melhor que duas. É bom ter esse trabalho próximo dele com a equipe. E certamente veremos ele logo em uma corrida".

Na semana passada, Alonso andou pela primeira vez com o carro de 2020 da Renault em um dia de filmagem em Barcelona, em um esforço do piloto e da equipe para tê-lo andando o mais rápido possível.

A Renault quer que Alonso tenha o máximo de quilometragem possível, mas pode ficar restrita a andar com o carro de 2018 devido ao limite de testes. Mas mesmo sem mais dias na pista, Alonso diz que está bem preparado para dar suas opiniões a cada GP.

"Eu vejo as corridas de casa, e tenho um computador que a equipe me deu há algumas semanas, então posso ver os onboards de Esteban e Daniel também. Eu sigo as comunicações de rádio, as reuniões de estratégia".

"Então eu sei o que acontece a cada fim de semana. Os resultados estão melhorando. O pódio na última corrida, foi merecido pelo trabalho duro".

