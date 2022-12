Carregar reprodutor de áudio

Nesta quinta-feira, o mundo do esporte lamenta a morte de Pelé, Rei do Futebol. No automobilismo e na motovelocidade, não é diferente: ícones como Lewis Hamilton e Marc Márquez prestaram seu tributo a Edson Arantes do Nascimento, que perdeu a batalha contra o câncer de cólon aos 82 anos.

“Perdemos uma lenda hoje. Obrigado por compartilhar seu talento, genialidade e amor conosco. O legado do Pelé vai nos inspirar para todo o sempre”, disse Hamilton junto a uma foto (destaque acima) com Pelé segurando as três taças da Copa do Mundo conquistadas pelo astro do Santos FC.

Lewis também recordou um episódio que teve com Pelé, no qual recebeu do 'Atleta do Século' uma camiseta da seleção brasileira autografada: “Significou muito receber isso da própria lenda. Sempre mantendo segura comigo”, agradeceu o heptacampeão da F1 e piloto britânico da Mercedes.

Maior vencedor em atividade da MotoGP, o hexacampeão Marc Márquez, espanhol da Honda, também fez sua homenagem através de perfil no Instagram (abaixo). O francês Fabio Quartararo, que triunfou na temporada 2021 com a Yamaha, foi outro dos ícones das motos a postar algo.

Márquez faz homenagem a Pelé Photo by: Reprodução

Último brasileiro a correr GPs de F1, em 2020, Pietro Fittipaldi, reserva da Haas, também se manifestou. Na postagem, o neto de Emerson Fittipaldi também publicou registro de seu avô bicampeão mundial ao lado do Rei.

O CEO da F1, aliás, foi outro a prestar condolências aos familiares de Pelé. "Muito triste em saber que Pelé, um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos, faleceu. Ele era uma luz brilhante para o Brasil e milhões ao redor do mundo. Sua habilidade, sorriso e brilho viverão para sempre. Nossos pensamentos estão com sua família neste momento triste", afirmou o italiano Stefano Domenicali.

Um dos pilotos com mais largadas na categoria máxima do automobilismo e recém-coroado bicampeão da Stock Car, Rubens Barrichello foi outro a se manifestar postando uma fotografia ao lado do rei:

Rubinho faz homenagem a Pelé Photo by: Reprodução

