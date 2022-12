Carregar reprodutor de áudio

Nesta quinta-feira, 29 de dezembro de 2022, o mundo do esporte lamenta a morte de Pelé, o Rei do Futebol. Justo no dia em que se completam nove anos do acidente de Michael Schumacher nos alpes franceses, em 2013. O que poucos sabem, porém, é que o 'Atleta do Século' e o heptacampeão da F1 compartilham uma história interessante. Um laço, aliás, que mostra o tamanho dos dois, verdadeiros ícones não só no âmbito desportivo, mas num nível que transcende suas modalidades.

E o grande encontro de Pelé e 'Schumi' aconteceu no GP do Brasil de 2006, a última etapa do ano. Naquela ocasião, o alemão tinha chances de conquistar aquele que seria seu oitavo título mundial. Antes da prova, o piloto da Ferrari, que já havia anunciado sua aposentadoria para depois daquela derradeira e decisiva corrida, recebeu uma homenagem do Rei do Futebol em Interlagos. O ídolo do Santos também deu a bandeira quadriculada, mas o resultado não foi o esperado para Michael.

De qualquer forma, o foco aqui não é a disputa de pista, mas sim a conversa entre o Rei do Futebol e aquele que, na época, era o maior campeão da F1 isoladamente. O relato é do editor-chefe do Motorsport.com no Brasil, Felipe Motta.

"Fiz umas perguntas sobre o Schumacher e o Pelé disse que o aconselhou sobre aproveitar a aposentadora. Segundo o Pelé, o Schumacher respondeu: 'Eu sei, mas para mim está sendo muito difícil...'. Mas foi depois que eu vi o 'tamanho do cara': tinha um bolo de jornalistas atrás de mim me perguntando o que ele falou. Foi assustador. Era um bolo no grid e lembro de um jornalista alemão específico...", conta o editor-chefe do Motorsport.com.

"Traduzi a conversa com o Pelé e o cara, que estava concentrado anotando tudo, parou na hora que traduzi a parte em que o Pelé disse que o Schumi falou que para ele a aposentadoria estava sendo difícil. O jornalista diz: 'Michael nunca teria dito isso'. Como quem duvidava. Não que achasse que o Pelé mentiu, mas como quem pensa que o Pelé floreou", segue Motta, que também fala sobre como múltiplos encontros com o Rei fazem com que se tenha uma dimensão do tamanho de Pelé.

"Em 2006, eu já tinha encontrado o Pelé em outras três ocasiões. Trabalhei no site dele, o PeléNet, e uma vez ele foi visitar a redação. Lembro até hoje de colocar calça social. Eu tinha 18 anos. Ele passou na redação e acenou. Depois, uma vez peguei avião com ele. Quando a gente entrou, fui nele e: 'Oi, Pelé! Desculpa incomodar, sou Felipe Motta, da rádio Jovem Pan, você pode me dar uma entrevista?'. Ele disse que ia jantar e que eu devia aborda-lo no café da manhã."

"Fui lá e ele me deu a entrevista na primeira classe, contanto que fossem três perguntas. Mas a mais marcante foi em 2006, em Interlagos, quando ele encontrou o Schumacher. Ali, você via o carisma do Pelé, todo mundo querendo tirar foto...E os meus colegas tinham me dito que, quando você o aborda perto dos seguranças, o sinal dele para que o staff não vete a pessoa é um abraço, algo assim. Ele estendeu o braço para mim e lembrei disso na hora", completou Motta.

Dos bastidores para o desfecho da F1 2006 no Brasil

No fim, quem ficou com o título foi o espanhol Fernando Alonso, que chegou em segundo com a Renault. Como consolo, vitória de Felipe Massa, parceiro de Schumacher -- Michael, aliás, já tinha se encontrado com Pelé nos pódios dos GPs do Brasil de 1996 e 2000 (abaixo), mas com papos breves.

Após 2006, o alemão se aposentou, mas o descanso não duraria muito, já que o Kaiser voltou à categoria após hiato de três temporadas para correr pela Mercedes. Entretanto, o stint de 2010 a 2012 não foi dos mais vitoriosos para o veterano Schumi, que se aposentou 'de vez' no fim de 2012.

De todo modo, a perda do título de 2006 e o retorno frustrante à elite global do automobilismo não seriam os capítulos mais tristes dessa história, para azar dos fãs do esporte pelo mundo. Em 29 de dezembro de 2013, enquanto passava o fim de ano esquiando com a família nos alpes franceses, Schumacher passou por um acidente que por pouco não tirou sua vida. O heptacampeão sofreu um forte golpe na cabeça após cair em uma pedra e quebrar o capacete que usava.

Em recuperação desde aquela época, poucas são as informações sobre o estado de saúde de Michael. A família e a assessora/porta-voz de Schumi, Sabine Kehm, falam muito pouco sobre suas condições atuais, mesmo com o grande interesse sobre o tema. Nove anos já se passaram... E, agora, quis o destino que Pelé falecesse justo num 29 de dezembro, aos 82 anos de idade. Seja como for, a majestade do Rei do Futebol e o legado do Kaiser da F1 estarão sempre vivos em nossas memórias.

Pelé, Senna, Fittipaldi, Piquet...

A propósito: além de Michael, Pelé já tinha se encontrado com outras lendas da F1, inclusive os campeões representando o Brasil. Em 1972, com Emerson Fittipaldi, posou para a Manchete, na qual vestia o macacão do 'Rato', enquanto o vencedor daquela temporada vestia a camisa do Santos FC.

Com Nelson Piquet, Pelé participou de coletiva também marcada pela presença de Zico. Na época, o Rei do Futebol era Ministro do Esporte, cargo que ocupou de 1995 a 1998. Com Ayrton Senna, o encontro de que se sabe foi em 1993, na boate Limelight, após o piloto vencer o GP do Brasil.

De volta a Schumacher, um episódio interessante aconteceu no GP do Brasil de 2002. Pelé foi o responsável pela bandeirada final, mas se distraiu e acabou 'perdendo' a chegada de Schumacher, que venceu mais uma vez a corrida de Interlagos a bordo de uma dominante Ferrari.

GALERIA: A visita de Pelé à Fórmula 1

