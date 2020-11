Enquanto Lewis Hamilton é celebrado pelas suas conquistas dentro da Fórmula 1, seu companheiro de Mercedes, Valtteri Bottas, é constantemente criticado por fãs e nomes do esporte por não conseguir bater de frente com o britânico. Mas o heptacampeão saiu em defesa de Bottas, cobrando um maior respeito das pessoas.

Desde que se juntou à Mercedes em 2017, Bottas não conseguiu desenvolver uma campanha para lutar contra Hamilton na luta pelo título apesar de sempre dizer que está pronto para isso nos inícios de temporada.

Com isso, muitos fãs pedem que a Mercedes troque Bottas por outros nomes do grid que pudessem fazer essa função, como Max Verstappen, Charles Leclerc e Daniel Ricciardo. Mas, para Lewis Hamilton, o finlandês merece mais respeito pelo que vem fazendo, especialmente tendo ao seu lado um heptacampeão mundial.

Na coletiva realizada nesta quinta-feira (26), antes do GP do Bahrein, Hamilton saiu em defesa de Bottas.

"Naturalmente, Valtteri está ficando mais forte a cada ano. A imprensa fala sobre 'Bottas 2.0' e é verdade. A cada ano vocês veem ele dando o seu melhor, tentando melhorar em diversas áreas. Enquanto neste ano temos essa diferença de pontos, se você olhar para as classificações, as margens são as menores possíveis".

Segundo Hamilton, Bottas já reduziu a diferença de performance nas classificações, mas a diferença no Mundial acaba sendo maior do que parece devido aos problemas que ele vem enfrentando com o carro ao longo do ano.

"Então ele já reduziu a diferença na classificação, tornando as coisas mais desafiadoras. Ele já havia feito isso no ano passado e deu um passo a mais agora. Nas corridas, é visível a diferença que a minha consistência fez. Mas quando você olha para o final de semana como um todo, foi mais próximo".

"Há uma diferença de sete pontos entre o primeiro e o segundo, e isso acaba criando uma diferença com o passar do tempo. Valtteri também passou por infelicidades neste ano com problemas no carro, e isso torna a diferença de pontos maior do que realmente é".

O heptacampeão ainda destacou as principais qualidades de Bottas, fazendo também um breve elogio a si próprio.

"E quando eu falo que as pessoas precisam respeitar Valtteri, é preciso lembrar contra quem ele está disputando. Não é fácil ser meu companheiro de equipe. Mas ele sempre mantém o foco a cada final de semana".

"Ele nunca está reclamando que há algo de errado no carro. Só vira e fiz que precisa fazer um trabalho melhor. E não conheço outro piloto que faz isso aqui. E vejo isso como algo que temos em comum".

"Enfrentamos o final de semana com a cabeça limpa e, mentalmente, ele é um dos pilotos mais fortes aqui".

Perguntado se ele vai com tudo para as últimas três corridas apesar do título já estar garantido, Hamilton disse que todo piloto tem uma jornada constante de crescimento e que o desafio está em seu DNA.

"É para isso que existimos. Porque estaríamos aqui sem isso? Acho que todas as pessoas nas fábricas trabalham para isso ao longo do ano. Ainda temos trabalho pela frente, melhorias que podemos buscar a cada dia e a cada oportunidade de estarmos na pista, aprendendo, nos desafiando e nos desenvolvendo".

"Então, é uma jornada constante para melhorar. E isso não é fácil quando você tem o sucesso que tivemos. Amamos o desafio e como ele se apresenta para nós, isso nos une na luta por algo comum. E estamos vendo isso hoje, com debates que temos em termos de engenharia e como seguir evoluindo como equipe. Eu amo isso. Isso faz parte do meu DNA".

"Vamos para três corridas onde a pressão é diferente, mas o foco é tirar a melhor performance possível. Tudo depende de conseguirmos extrair cada vez um pouco a mais do carro, como aprender mais. Vamos usá-las como testes para ver o que dá para aplicar no modelo do ano que vem".

