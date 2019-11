Lewis Hamilton foi o mais rápido no primeiro treino livre para o GP do México de F1 nesta sexta-feira. O piloto da Mercedes cravou 1min17s327, utilizando pneus macios e superando Charles Leclerc em 0s119, mas com o monegasco utilizando pneus médios, enquanto que o inglês fez sua melhor marca com macios.

A dupla da Red Bull, Max Verstappen e Alexander Albon ficaram com as posições seguintes, com Valtteri Bottas e Sebastian Vettel na quinta e sexta colocações, respectivamente.

O treino também foi marcado pelo acidente de Lance Stroll, restando meia hora para o final, com o canadense indo parar nas barreiras de proteção, ao perder o controle na saída do estádio.

O Treino

O primeiro treino livre para o GP do México começou com os pilotos fazendo a tradicional volta de instalação, com alguns utilizando pneus intermediários, mesmo com a pista seca.

Uma das novidades do treino foi a presença de Nicholas Latifi, na Williams de Robert Kubica. E foi o piloto canadense a marcar volta, com 25 minutos de sessão.

Logo em seguida, os principais nomes começaram a fazer o mesmo, com Bottas marcando 1min21s887. Hamilton mostrou suas credenciais, sendo quase oito décimos mais rápido que seu companheiro.

Conforme o tempo foi passando, naturalmente as marcas foram caindo. Sendo o primeiro a utilizar pneus macios, Verstappen foi para a ponta com 1min19s035, com meia hora de treino.

Mas pouco depois, Hamilton deu o troco, ainda com médios, fazendo 1min19s004. Marca superada por Leclerc depois com 1min18s849.

Vettel e Giovinazzi deram um pequeno passeio na grama sintética do autódromo, após saírem da pista na curva 1, mas sem se chocarem em nenhuma barreira.

Perto do terço final da sessão, Albon surpreendeu e foi para a ponta da tabela com 1min17s949. Pouco tempo depois, Lance Stroll perdeu o controle de sua Racing Point na saída do estádio e foi parar na barreira de proteção, trazendo a bandeira vermelha.

O treino voltou, faltando 21 minutos para o fim e Hamilton retomou o controle com 1min17s327 e a marca de Albon foi facilmente derrubada por Leclerc e Verstappen.

Nos minutos finais não houve mudanças significativas e Hamilton foi o mais rápido, com o jovem da Ferrari em segundo, seguido de Verstappen, Albon, Bottas e Vettel.

O segundo treino livre acontece às 16h, horário de Brasília.

Resultado

