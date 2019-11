A Renault admitiu que seu futuro na Fórmula 1 será reconsiderado durante os próximos meses. A empresa francesa está fazendo uma reavaliação de todos os seus negócios e estratégias após o escândalo de desvio de recursos que levou à prisão do ex-CEO da marca, o brasileiro Carlos Ghosn.

O ponto chave será a avaliação das ambições de longo prazo da Renault-Nissan, que lançou em 2017 a estratégia “Guiando o Futuro” sob a gestão de Ghosn, algo que pode ser alterado agora com a chegada da nova CEO, Clotilde Delbos.

Questionada se a Renault estaria considerando encerrar suas atividades não essenciais, como na F1, Delbos respondeu: “Não estou focando especificamente neste tipo de atividade, mas, claramente, a revisão dos planos do ‘Guiando o Futuro’ significa que nós colocaremos todas as opções sobre a mesa”.

“É um processo natural. Não é apenas uma pequena revisão. Nós estamos lançando uma profunda revisão de nossos planos para levar em conta o novo contexto do mercado, as mudanças dos usuários, na mobilidade etc. E a atual situação do grupo”.

“Tudo pode ser discutido em algum momento. Esta é uma revisão profunda em nossas estratégias e em nossos planos”, afirmou a gestora.

Desde que voltou à Fórmula 1 em 2016 a Renault ainda não atingiu suas metas. A equipe francesa possuía um plano de longo prazo, e apesar de ter terminado a temporada passada na quarta posição, tem enfrentado dificuldades para avançar no grid.

Além disso, o limite de gastos que será imposto a partir de 2021 significa que a empresa não poderá investir mais do que os rivais para reduzir sua diferença para Ferrari, Red Bull e Mercedes.

Recentemente, a Renault anunciou que suas vendas de automóveis caíram no mundo todo e que perdeu espaço no mercado de carros, especialmente naqueles movidos à diesel.

