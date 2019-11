Primeiro no grid do Brasil, Verstappen lembra pole 'tirada' na F1

Max Verstappen brilhou no treino classificatório do GP do Brasil de Fórmula 1 e cravou sua segunda pole position na categoria máxima do automobilismo mundial.

Em entrevista após a classificação, o holandês da Red Bull brincou ao dizer que, na verdade, é a terceira vez que ele conquista a posição de honra. O piloto faz referência à pole 'retirada' no GP do México, quando foi punido por desrespeitar bandeira amarela e perdeu o direito de largar à frente.

Questionado pelo repórter oficial da F1 sobre a sensação de cravar sua segunda pole na categoria, Verstappen respondeu bem-humorado: "Na verdade, é a terceira".

A reação do piloto foi bem recebida pelos outros dois competidores presentes na coletiva: o segundo colocado Sebastian Vettel, alemão da Ferrari, e o terceiro Lewis Hamilton, britânico da Mercedes.

Os dois rivais do holandês deram risadas, assim como o próprio Verstappen, que também falou sobre as dificuldades no treino classificatório: "Eu acho que a temperatura da pista está mudando um pouco, então precisamos nos adaptar a isso".

"Mas o carro estava 'voando' e foi realmente muito agradável pilotar. Estou muito feliz com esta pole position", disse o holandês, que registrou o tempo de 1min07s508 e superou Vettel por pouco mais de um décimo em Interlagos.

Confira o grid de largada do GP do Brasil de Fórmula 1:

Galeria Lista 1º - Max Verstappen, Red Bull Racing RB15 1 / 20 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images 2º - Sebastian Vettel, Ferrari SF90 2 / 20 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images 3º - Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10 3 / 20 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images 4º - Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10 4 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images 5º - Alexander Albon, Red Bull RB15 5 / 20 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images 6º - Pierre Gasly, Toro Rosso STR14 6 / 20 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images 7º - Romain Grosjean, Haas F1 Team VF-19 7 / 20 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images 8º - Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C38 8 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 9º - Kevin Magnussen, Haas F1 Team VF-19 9 / 20 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images 10º - Lando Norris, McLaren MCL34 10 / 20 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images 11º - Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.19 11 / 20 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images 12º - Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C38 12 / 20 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images 13º - Nico Hulkenberg, Renault F1 Team R.S. 19 13 / 20 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images 14º - Charles Leclerc, Ferrari SF90 (Punido) 14 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 15º - Sergio Perez, Racing Point RP19 15 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images 16º - Daniil Kvyat, Toro Rosso STR14 16 / 20 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images 17º - Lance Stroll, Racing Point RP19 17 / 20 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images 18º - George Russell, Williams Racing FW42 18 / 20 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images 19º - Robert Kubica, Williams FW42 19 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images 20º - Carlos Sainz Jr., McLaren MCL34 20 / 20 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Podcast: o que esperar do GP do Brasil de F1?

Nesta edição do podcast Motorsport.com Brasil, Carlos Costa e Gustavo Faldon falam sobre a expectativa para o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1.

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Siga o Motorsport.com Brasil no Twitter, Facebook, Instagram e Youtube.