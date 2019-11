Depois de ser bloqueado e tomar multa no primeiro treino livre para o GP de Singapura, Lewis Hamilton recolocou a Mercedes no seu tradicional patamar de superioridade na Fórmula 1. Pentacampeão mundial, o piloto britânico cravou o melhor tempo do dia com a marca de 1min38s772 na segunda sessão prática na cidade-estado.

O segundo colocado foi o líder do treino inaugural, Max Verstappen. O holandês da Red Bull ficou a quase dois décimos do ponteiro na segunda atividade no circuito de rua de Marina Bay, que recebe a prova à noite.

Em terceiro, veio Sebastian Vettel, que ficou em segundo no primeiro treino livre. Apesar da boa colocação no TL2 e das atualizações da Ferrari (veja abaixo), o piloto alemão ficou a mais de oito décimos de Hamilton, denunciando a inferioridade do time de Maranello.

Galeria Lista Ferrari SF90 atualizada 1 / 28 Foto de: Giorgio Piola Williams FW42, lateral 2 / 28 Foto de: Giorgio Piola Racing Point RP19, vista da lateral 3 / 28 Foto de: Giorgio Piola Racing Point RP19, asa dianteira 4 / 28 Foto de: Giorgio Piola Mercedes AMG F1 W10, asa traseira 5 / 28 Foto de: Giorgio Piola Mercedes AMG F1 W10, detalhe da lateral e sistemas embarcados 6 / 28 Foto de: Giorgio Piola Mercedes AMG F1 W10, freio 7 / 28 Foto de: Giorgio Piola McLaren MCL34, asa dianteira 8 / 28 Foto de: Giorgio Piola Haas F1 Team VF-19, asa dianteira 9 / 28 Foto de: Giorgio Piola Ferrari SF90, alteral 10 / 28 Foto de: Giorgio Piola Ferrari SF90, asa traseira 11 / 28 Foto de: Giorgio Piola Ferrari SF90, asa dianteira 12 / 28 Foto de: Giorgio Piola Ferrari SF90, asa dianteira 13 / 28 Foto de: Giorgio Piola Ferrari SF90, asa dianteira 14 / 28 Foto de: Giorgio Piola Ferrari SF90, asa dianteira 15 / 28 Foto de: Giorgio Piola Ferrari SF90, asa dianteira 16 / 28 Foto de: Giorgio Piola Ferrari SF90, asa dianteira 17 / 28 Foto de: Giorgio Piola Ferrari SF90, tampa do motor 18 / 28 Foto de: Giorgio Piola Ferrari SF90, cockpit 19 / 28 Foto de: Giorgio Piola Ferrari SF90, freio 20 / 28 Foto de: Giorgio Piola Alfa Romeo Racing C38, lateral 21 / 28 Foto de: Giorgio Piola Alfa Romeo Racing C38, asa traseira 22 / 28 Foto de: Giorgio Piola Alfa Romeo Racing C38, asa traseira 23 / 28 Foto de: Giorgio Piola Alfa Romeo Racing C38, traseira 24 / 28 Foto de: Giorgio Piola Alfa Romeo Racing C38, asa dianteira 25 / 28 Foto de: Giorgio Piola Alfa Romeo Racing C38, asa dianteira 26 / 28 Foto de: Giorgio Piola Alfa Romeo Racing C38, asa dianteira 27 / 28 Foto de: Giorgio Piola Alfa Romeo Racing C38, asa dianteira 28 / 28 Foto de: Giorgio Piola

O quarto foi o finlandês Valtteri Bottas, da Mercedes. Quem completou os cinco mais rápidos foi o novato tailandês Alexander Albon, da Red Bull. Depois de duas vitórias, Charles Leclerc tem tido um dia difícil: depois de falhas no câmbio e no motor no TL1, o monegasco foi o sexto no TL2.

Carlos Sainz, espanhol da McLaren, foi o sétimo, à frente de Nico Hulkenberg, alemão que está de saída da Renault. O nono foi o novato britânico Lando Norris, também da McLaren. Quem completou os 10 mais rápidos foi o francês Pierre Gasly, da Toro Rosso.

Resultado do segundo treino livre para o GP de Singapura de Fórmula 1: