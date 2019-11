Lewis Hamilton foi o vencedor do GP do México de F1, mas a definição do hexacampeonato mundial ficou para os Estados Unidos, na próxima semana. Isso porque Valtteri Bottas terminou a prova no Autódromo Hermanos Rodríguez em terceiro, com Sebastian Vettel entre eles, na segunda posição.

O 10º triunfo de 2019 do inglês veio com muito esforço, já que fez a estratégia de apenas uma parada e considerou cedo seu pit stop na 24ª volta, enquanto seus principais adversários optaram para parar mais de dez voltas depois.

O pole, Charles Leclerc, foi o quarto colocado e contou com uma estratégia de duas paradas, o que se mostrou improdutivo, com o monegasco tendo que se conformar com a primeira posição fora do pódio.

A Corrida

A dupla da Ferrari conseguiu largar bem, mantendo as duas primeiras posições. Hamilton foi encurralado por Vettel e depois deu um ‘chega pra lá’ em Verstappen, que foi para a grama. No final da primeira volta, o inglês da Mercedes estava em quinto e o holandês da Red Bull em oitavo. Por conta de detritos na curva 2, a direção de prova decidiu acionar o Safety Car virtual. Albon se aproveitou bem da confusão e conseguiu o terceiro posto.

Na relargada, Hamilton superou Sainz pela quarta posição, enquanto que Verstappen e Bottas brigavam pelo sétimo. Por conta de um toque com o finlandês, o pneu traseiro esquerdo furou e ele lentamente foi para os boxes.

Na sétima volta, a direção de prova comunicou que o incidente entre Hamilton e Vettel não seria investigado.

Na 13ª volta, Lando Norris fez sua parada, mas a roda dianteira esquerda foi mal encaixada e o inglês teve que voltar empurrado pelos mecânicos para corrigir o erro. Albon, que ocupava a terceira posição, fez seu pit stop para calçar pneus médios dois giros depois.

Leclerc fez o mesmo que o piloto da Red Bull, na 16ª volta. Dando a indicação de que iria para a estratégia de duas paradas.

Hamilton fez sua parada, para calçar pneus duros no 24º giro e reclamava pelo rádio que estava muito cedo para a troca.

Na metade da prova, Verstappen aparecia na 10ª posição, em sua corrida de recuperação.

Bottas fez sua parada na abertura da 37ª volta, optando pelo composto de faixa branca. Vettel e Ferrari fizeram o mesmo em seguida. Leclerc reassumia a ponta, mas tinha que parar novamente, seguido de Hamilton, que teoricamente não pararia mais, mas sem a certeza disso.

O monegasco fez sua segunda parada na 44ª volta, para pneus duros, e seus mecânicos se complicaram no pneu traseiro direito, atrasando a saída do carro da Ferrari. No giro seguinte, foi a vez de Albon fazer o mesmo, mas sem qualquer problema.

Daniel Ricciardo foi o último a fazer sua primeira parada, segurando os pneus duros por 50 voltas. O australiano era o sexto colocado e voltou em oitavo. Norris abandonava logo em seguida.

Kimi Raikkonen se retirava da corrida, com problemas mecânicos restando 10 voltas para o final. Enquanto isso, Ricciardo lutava pelo sétimo posto contra Sergio Pérez, com o australiano saindo da pista, voltando à frente, mas devolvendo a posição.

As voltas finais não tiveram mudanças significativas e Lewis Hamilton venceu o GP do México, com Vettel em segundo e Bottas em terceiro, adiando a definição do título para os Estados Unidos.

A F1 volta no próximo fim de semana com o GP dos Estados Unidos, em Austin.

Resultado final

Veja como terminou o GP do México