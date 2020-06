A revista Forbes divulgou sua tradicional lista dos 100 atletas mais bem pagos do mundo no último ano. Entre eles, estão três nomes do mundo do esporte a motor, todos da Fórmula 1: Lewis Hamilton, Sebastian Vettel e Daniel Ricciardo.

O primeiro a aparecer na lista foi o hexacampeão Lewis Hamilton, na 13ª colocação. Segundo a revista, o britânico faturou cerca de 54 milhões de dólares (cerca de R$ 290 milhões), sendo 42 milhões vindos da Mercedes e os outros 12 oriundos de seus contratos de patrocínio com empresas como Boss, Puma e Sony.

Já Sebastian Vettel, em seu último ano com a Ferrari, aparece na 32ª colocação, tendo faturado cerca de 36 milhões de dólares (cerca de R$ 192 milhões). Porém, diferente de Hamilton, o tetracampeão recebeu apenas 300 mil dólares de patrocinadores, menos de 1% do total, com todo o resto vindo de seu contrato com a equipe italiana.

Daniel Ricciardo é a novidade da lista. O australiano aparece na 48ª colocação, com ganhos de 29 milhões de dólares (R$ 154 milhões). O motivo para esse salto é o contrato milionário que assinou para correr pela Renault em 2019, tornando-se um dos pilotos mais bem pagos do grid. Desse total, 27 milhões vem do contrato, enquanto outros 2 milhões são de patrocinadores, como Amazon e Puma.

A lista da Forbes foi liderada pelo tenista suíço Roger Federar, com mais de 100 milhões de dólares em ganhos. Completam o Top 5 Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar e LeBron James. O Brasil aparece ainda mais uma vez na lista, com outro atleta do futebol: Oscar, do Shanghai SIPG, na 56ª posição.

GALERIA: Relembre todos os carros da carreira de Lewis Hamilton na Fórmula 1

Galeria Lista 2007: McLaren Mercedes, MP4-22 1 / 26 Foto de: Lorenzo Bellanca / Motorsport Images 2007: McLaren Mercedes, MP4-22 2 / 26 Foto de: XPB Images 2008: McLaren MP4-23 3 / 26 Foto de: Hazrin Yeob Men Shah 2008: McLaren MP4-23 4 / 26 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images 2009: McLaren MP4-24 5 / 26 Foto de: XPB Images 2009: McLaren MP4-24 6 / 26 Foto de: XPB Images 2010: McLaren MP4/25 7 / 26 Foto de: Sutton Motorsport Images 2010: McLaren MP4/25 8 / 26 Foto de: XPB Images 2011: McLaren MP4-26 9 / 26 Foto de: Alessio Morgese 2011: McLaren MP4-26 10 / 26 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images 2012: McLaren MP4-27 11 / 26 Foto de: XPB Images 2012: McLaren MP4-27 12 / 26 Foto de: XPB Images 2013: Mercedes F1 W04 13 / 26 Foto de: XPB Images 2013: Mercedes F1 W04 14 / 26 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images 2014: Mercedes AMG F1 W05 15 / 26 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images 2014: Mercedes AMG F1 W05 16 / 26 Foto de: Sutton Motorsport Images 2015: Mercedes AMG F1 W06 17 / 26 Foto de: Alastair Staley / Motorsport Images 2015: Mercedes AMG F1 W06 18 / 26 Foto de: Autodromo Nazionale Monza / Actualfoto / Alessio Morgese 2016: Mercedes AMG F1 W07 Hybrid 19 / 26 Foto de: JEP / Motorsport Images 2016: Mercedes AMG F1 W07 Hybrid 20 / 26 Foto de: Mercedes AMG 2017: Mercedes AMG F1 W08 21 / 26 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images 2017: Mercedes AMG F1 W08 22 / 26 Foto de: JEP / Motorsport Images 2018: Mercedes AMG F1 W09 23 / 26 Foto de: Lionel Ng / Motorsport Images 2018: Mercedes AMG F1 W09 24 / 26 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images 2019: Mercedes AMG F1 W10 25 / 26 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images 2019: Mercedes AMG F1 W10 26 / 26 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

