Hoje chefe da equipe, filha de Frank Williams revela paixão juvenil por Senna: "ele era um Deus"

Ayrton Senna e Williams tiveram um longo namoro antes do brasileiro efetivamente sair da McLaren para correr na rival britânica em 1994. O tricampeão mundial teve a possibilidade de se juntar ao time de Frank Williams já em 1992.

Naquela época, Claire Williams, hoje vice-diretora da equipe, era uma adolescente e costumava acompanhar o pai em algumas provas da F1.

Em Live com a jornalista, Mariana Becker, Claire contou uma passagem inusitada nesta época, tendo Senna como ídolo, em uma das reuniões do pai com o piloto.

“Quando eu era mais jovem, Ayrton Senna era um deus da F1 e eu tenho que admitir que como adolescente, eu tinha uma queda por ele.”

“Ele era meu ídolo e quando meu pai tinha reuniões secretas com ele. Ambos se respeitavam muito, meu pai sempre o quis como piloto da Williams e vice-versa, e eles sempre tinham quartos lado a lado nos hotéis. E essas reuniões sempre aconteciam em fins de semana de corridas.”

“Certa vez fui dar boa noite ao meu pai no quarto dele, estava de pijama, e vi Senna conversando com ele. Eu tinha 13 ou 14 anos e não estava com o meu melhor visual, estava um horror, dei meia volta e corri de volta.”

