Um dos momentos mais controversos de 2020 até agora, sem ao menos termos carros da F1 na pista, é o futuro de Sebastian Vettel, que pode desencadear uma série de outras mudanças para o grid de 2021.

Você viu no Motorsport.com que o alemão pode estar com os dias contados na escuderia devido ao tempo de contrato ofertado pela Ferrari com o desejado por Vettel, e que Carlos Sainz Jr., atualmente na McLaren, e Daniel Ricciardo, da Renault, são os dois principais nomes que podem acompanhar o de Charles Leclerc na equipe no ano que vem. Além de Antonio Giovinazzi, que corre por fora.

Mas, como em um quebra-cabeça, Vettel teria dois outros assentos disponíveis, caso venha a sair da Ferrari. É o que garante o jornalista da Sky Sports da Itália, Leo Turrini.

“Eu sei que Vettel tem oferta de contrato de Renault e McLaren, mas não sei o tamanho do interesse dele”, disse Turrini. “Teremos que ver qual será a resposta. Se ele não aceitar, acho que vão atrás do Carlos Sainz.”

Segundo o jornalista, há também o conflito de datas em que cada um – piloto e equipe – gostaria de trabalhar. A Ferrari que que o alemão decida sua vida no próximo mês.

“A Ferrari ofereceu renovação de contrato de um ano, mas pediram que responda antes do fim de junho, antes do início do campeonato. Só que a indecisão dele (em aceitar o contrato) se dá pelo fato de não saber se haverá imparcialidade no tratamento de pilotos, já que é preciso considerar que Charles Leclerc já tem contrato até 2024.”

VÍDEO: Massa detalha dia em que Raikkonen 'zoou' Schumacher

PODCAST: Ferrari é maior que F1? Confira os 5 maiores mitos e verdades da F1