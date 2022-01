O chefe de automobilismo da Honda, Masashi Yamamoto, disse que o feedback de Max Verstappen foi inestimável e os ajudou a melhorar durante seu tempo na Fórmula 1. A montadora japonesa começou a trabalhar com a Red Bull em 2019 e, no terceiro ano da parceria, conquistou o campeonato de pilotos com o holandês.

O piloto apoiou o 'casamento' da escuderia com a marca desde o início e sempre foi positivo em relação ao potencial da fabricante.

Yamamoto disse que além das conquistas esportivas de Verstappen, ele também forneceu um importante feedback.

"Não é preciso falar nada sobre as conquistas esportivas de Max, elas são únicas para nós", comentou o diretor "Não se trata apenas de conquistas esportivas. Seu retorno também foi muito valioso."

"Ele é um piloto muito rápido e ter alguém neste nível dando feedback detalhado acelerou nosso desenvolvimento. Os quatro pilotos (contando com a AlphaTauri) forneceram bons dados, mas os de Max em particular foram inestimáveis."

Yamamoto também concorda com os comentários de que a Honda deixou o esporte mais cedo que o esperado: "Pessoalmente, posso responder sim a essa pergunta".

"Foi uma decisão da empresa e posso entender a direção que eles queriam ir. Nesse sentido, tem de ser aceita", acrescentou.

Apesar da saída da marca, Yamamoto quer apoiar a Red Bull o máximo possível: "Com certeza, e a AlphaTauri também, para que deem o melhor, mas será uma relação diferente agora."

"Claro que não será fácil, mas também é verdade que a RBR quer trabalhar mais integrada como uma escuderia. Eles só podem fazer isso se produzirem tudo internamente. Pelo menos na Honda queremos ajudá-los com isso."

