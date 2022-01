Spa-Francorchamps, palco do GP da Bélgica de Fórmula 1, está usando a pausa no calendário para fazer uma grande reforma, para melhorar a segurança e permitir a realização de corridas de moto. E a direção do autódromo liberou as primeiras imagens da expansão das áreas de escape em um dos setores mais conhecidos da pista: as curvas Eau Rouge e Raidillon.

A reforma foi iniciada em novembro nas novas áreas de escape em vários pontos-chave, além da demolição de arquibancadas velhas e o chalé ao lado da Raidillon para a construção de áreas de hospitalidade mais modernas.

As melhorias na segurança da pista têm como objetivo a obtenção de uma licença de Grau C da Federação Internacional de Motociclismo, algo necessário para a realização das 24 Horas de Spa de moto, marcado para junho deste ano.

Mas as áreas de escape maiores e novas caixas de brita também devem beneficiar as corridas de carro, após uma sequência de acidentes sérios na F1, Fórmula 2, W Series e as 24 Horas de Spa nos últimos dois anos.

Spa-Francorchamps track work in progress Photo by: Circuit Spa-Francorchamps

Enquanto as caixas de brita serão adicionadas à várias curvas, a remodelagem da área de escape na Eau Rouge e Raidillon se mostram as mais interessantes. Diferentemente do que se propaga nas redes sociais, o layout original permanece intacto, mas as áreas de escape de asfalto serão expandidas em ambos os lados.

Devido ao terreno difícil, particularmente no lado direito atrás da saída dos boxes para provas de endurance, aumentar a área de escape de asfalto se mostra um projeto elaborado, mas o trabalho no lado esquerdo acaba sendo o mais extenso.

No fim do ano passado, o icônico chalé da Raidillon foi demolido, abrindo espaço para uma nova arquibancada coberta para 4.600 pessoas, além de áreas VIP, cuja construção tem finalização prevista para abril.

Spa-Francorchamps track work in progress Photo by: Circuit Spa-Francorchamps

Em dezembro do ano passado, a direção já havia revelado outras mudanças no circuito. A velha arquibancada de provas de endurance ao redor do pitlane foi nivelada, sendo substituída por uma nova estrutura, que é "melhor integrada com o ambiente", segundo o comunicado.

As curvas La Source e Les Combes são as que receberão caixas de brita, com a grama artificial na saída da curva um sendo substituída pela brita em uma área de escape aumentada. Na Les Combes e Malmedy, os guard-rails estão sendo movidos para aumentar a área de escape, e o asfalto será substituído pela brita também.

Finalmente, a Blanchimont também receberá o mesmo tratamento, com uma área de escape maior, caixas de brita e uma nova pista de serviço por fora. A curva para esquerda de alta velocidade também foi palco de vários acidentes graves nos últimos anos e as melhoras têm como objetivo aumentar a segurança nas corridas de carro e de moto.

Spa-Francorchamps track work in progress Photo by: Circuit Spa-Francorchamps

MARI BECKER analisa EVOLUÇÃO de VERSTAPPEN e PRESSÃO em HAMILTON, e fala de como ambos saem maiores

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #156 – Mariana Becker traz bastidores de Verstappen x Hamilton na F1 2021

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: