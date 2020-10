Após anunciar sua saída da Fórmula 1 na semana passada, a Honda deixou a Red Bull em uma situação complicada, tendo que buscar uma nova fornecedora a partir de 2022. E enquanto Christian Horner afirma que não é fácil trazer novas montadoras para o Mundial, o chefe da Honda na F1 disse que está aberto a possibilidade de ceder sua tecnologia para a marca.

A montadora japonesa deu como principal razão para sua saída a eletrificação de seus carros de rua, já que em mercados europeus e asiáticos já existe um prazo para o fim da venda de veículos com motores a combustão.

Para a Red Bull, a situação ficou complicada, como dito por Horner. O modelo atual de unidades de potência da F1 tornam os custos muito altos para trazer novas montadoras, com o chefe da equipe afirmando que a categoria dificilmente terá novas caras no grid antes de 2026. Por isso, Horner já começou a dar acenos positivos à Renault, sua única opção viável no momento.

Mas o chefe de operações de F1 da Honda, Masashi Yamamoto, em entrevista ao portal The Race, disse que a montadora está disposta a seguir cooperando e apoiando a Red Bull e a AlphaTauri mesmo após 2021.

"A Honda ficaria encantada por falar com eles sobre qualquer necessidade que tenham, não apenas sobre a unidade de potência, mas também outros temas. Estamos felizes em cooperar para apoiar a AlphaTauri e a Red Bull em seus programas após 2021 de qualquer forma".

"Na Honda, conseguimos muito graças às equipes, e queremos devolver o favor de alguma maneira no futuro. Pessoalmente, quero apoiar a Red Bull e a AlphaTauri no que for possível. Nossa meta agora é sair da F1 sem fazer grandes mudanças negativas. Esse é o nosso objetivo".

Red Bull RB16 (Temporada 2020) Motor: Honda Combustível: ExxonMobil Pneus: Pirelli Pilotos: 33 - Max Verstappen 23 - Alexander Albon