Bob Bell teve uma carreira estelar como engenheiro na Fórmula 1 com a McLaren, Benetton, Jordan, Renault e Mercedes. Ele foi diretor técnico da Renault durante os anos de conquistas de Fernando Alonso, e como chefe da equipe após a saída de Flavio Briatore. E mais recentemente foi um dos arquitetos do atual rolo compressor da Mercedes F1.

Ele sempre foi um defensor apaixonado de redirecionar a tecnologia e as técnicas da F1 para beneficiar a sociedade e em 2019 ele colocou seu dinheiro onde estava e formou uma organização voluntária chamada Grid4Good.org, recrutando ajuda gratuita de equipes e engenheiros da F1 para resolver problemas fora do mundo das corridas. Este ano, o grupo teve um envolvimento central na resposta da F1 à Covid-19, ajudando a acelerar o desenvolvimento de respiradores para pacientes graves, entre outros projetos.

Bob Bell, Chief Technical Officer, Renault Sport F1, in the Press Conference Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Na série de entrevistas #ThinkingForward com os líderes do esporte e pensadores influentes, Bob explica a missão da Grid4Good, explica por que ele acredita que a F1 está prestes a entrar em uma era dourada e diz que a F1 e a Fórmula E poderiam se fundir.

Bob, diga como surgiu a iniciativa Grid4Good?

Fiz 60 anos há alguns anos e sempre prometi a mim mesmo que quando chegasse a esse ponto, faria algo diferente, algo pela sociedade. Acho que o automobilismo faz muito pela sociedade, tenho orgulho do que faz. Mas para mim, pessoalmente, fazer algo um pouco mais direto seria bom. No início de 2019, com alguns colegas da F1, iniciamos o Grid4Good com a ideia de que, em segundo plano, poderíamos assumir projetos no setor sem fins lucrativos e conectá-los a provedores de soluções potenciais gratuitos ou de baixo custo do mundo do esporte a motor. Ajudamos algumas instituições de caridade do Reino Unido a renovar suas relações públicas e marketing, algumas agências de relações públicas da F1 fizeram isso por nós, gratuitamente. E nós temos uma equipe de reengenharia de cadeiras de rodas elétricas. A crise da Covid veio no início deste ano e houve a união para oferecer seu apoio ao governo para ajudar alguns dos desafios técnicos em torno disso. A Grid4Good fez parte disso por meio da iniciativa ‘Projeto Pitlane’. Provou o conceito de uma forma que eu nunca poderia esperar. Temos alguns projetos de Covid-19 relacionados à medicina. E sempre à procura de novos.

Bob Bell, Renault Sport F1 Team Chief Technical Officer, at a media roundtable. Photo by: INFINITI Performance Team

Você mencionou o Projeto Pitlane, uma ação incrível das equipes de Fórmula 1. O que foi tão impressionante nele não foi apenas a inovação, mas a velocidade de reação. Os processos médicos normais para construir respiradores levam muito tempo, mas a velocidade de reação da F1 foi o que mais se destacou naquele episódio.

Absolutamente. É a velocidade da reação. O que a F1 traz é essa atitude de 'posso fazer' - que está começando a diminuir no mundo. O mundo está se tornando mais complexo, mais burocrático, mais difícil de operar. E eu acho que toda a situação da Covid e a reação da comunidade do esporte a motor não era a tecnologia que era importante, era o fato de que fomos capazes de fazer isso no tempo em que o fizemos. Você nos dá um desafio, nós encontraremos uma solução com as ferramentas que temos mais rápido do que qualquer outra pessoa, porque é para isso que somos pagos.

Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20 Photo by: Motorsport Images

Há muito tempo você acredita que a transferência de tecnologia e processos do automobilismo para a sociedade em geral é extremamente importante. Muitas pessoas não percebem que cintos de segurança, freios a disco e estruturas de impacto deformáveis ​​- muitas coisas que estão na vida cotidiana - se originaram no automobilismo. Você deve se sentir muito satisfeito por estar sendo reconhecido agora.

Sim, estou muito orgulhoso de toda a indústria por isso. Você mencionou algumas das peças específicas de tecnologia que foram transferidas para uma sociedade mais ampla para um bem maior. Mas acho que uma das coisas que passa despercebida pelo esporte a motor - principalmente a F1 - são as técnicas e metodologias. Por exemplo, fazemos uso extensivo na F1 da dinâmica de fluidos computacional para projetar a aerodinâmica de carros. Na crise da Covid, usamos a dinâmica de fluidos computacional para analisar o movimento do aerossol de partículas de pacientes que estão sendo tratados no hospital. Quando tossem, se estão sendo submetidos a procedimentos de intubação, para onde vão as partículas? Quanto tempo leva para evacuar a sala? Esses são problemas realmente desafiadores para analisar, que só podem ser feitos usando CFD. Temos experiência em fazer isso rapidamente, obtendo respostas confiáveis.

Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20 Photo by: Motorsport Images

Vemos uma forte mudança em direção ao automobilismo com propósitos específicos. É verdade para todos os esportes, mas certamente com o nosso esporte, apenas ser uma plataforma de entretenimento não vai ser suficiente, daqui para frente, especialmente para o público da geração Y. Sustentabilidade, diversidade e acessibilidade, vimos a demanda por todas essas coisas se acelerar. E a peça de justiça social está se tornando cada vez maior no esporte. O que você acha do que está acontecendo?

É algo realmente importante, especialmente para as grandes organizações que possuem equipes de Fórmula 1: Responsabilidade Social Corporativa. Essas organizações precisam se tornar muito mais cientes das questões sociais do mundo e isso chega às suas equipes de corrida. Está se tornando muito importante porque a sociedade está mudando. A geração mais jovem, os fãs que estamos tentando capturar e manter, eles exigem algo diferente de nós do que seus antecessores faziam. Se não reconhecermos isso e reagirmos a isso, vamos perdê-los. Acho que a F1 sob a nova liderança da Liberty, com Ross (Brawn) e Chase (Carey), estão fazendo tudo o que podem para garantir que a Fórmula 1 esteja no topo disso. E não se trata apenas de questões ambientais, tem muito a ver com inclusão, coisas como tópicos STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática), diversidade, igualdade e justiça.

Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20 Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

No ano passado, conheci alguns dos jovens engenheiros da Mercedes e muitos deles eram mulheres. E olhando através do paddock, um grande número de estrategistas de corrida sênior agora em equipes de F1 são mulheres. Você sente que a participação feminina está crescendo dentro do esporte e que as faces na parede do pit, daqui a cinco ou dez anos, serão bem diferentes nas posições-chave?

Oh, absolutamente. E é para ser bem-vindo. Mas acho que o problema começa mais cedo na sociedade do que chega ao automobilismo, acho que tem um problema que começa desde os primeiros dias de escolaridade. É preciso que a sociedade desperte o interesse de um setor muito maior em se tornar engenheiro, cientista. Acho que precisamos trabalhar em todos os níveis, desde a base, desde a escola primária até o ensino fundamental, precisamos engendrar uma cultura de interesse em assuntos que têm sido tradicionalmente considerados território masculino branco. A F1 e o automobilismo podem fazer sua parte. Mas também precisamos ver mudanças mais abaixo na escala.

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20, makes a pit stop Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Este foi um ano importante para a F1, conseguindo a assinatura do Pacto de Concordia, um limite de orçamento razoável e medidas de nivelamento, que eu nunca pensei que veríamos. Trouxe estabilidade em um momento difícil. Mas com toda a sua experiência e com sua bola de cristal, você acha que o esporte será capaz de capitalizar isso e ser a melhor versão da F1 que pode ser no futuro?

Absolutamente. Acho que o que temos agora e o que vamos evoluir será o melhor que já existiu. A direção que está indo, com tentativas genuínas de reduzir os custos, é absolutamente crucial. Você não pode justificar os orçamentos envolvidos nas corridas de F1 com o resto da sociedade, isso não é sustentável. E precisamos nivelar o grid; isso não vai acontecer por si só. Isso só vai acontecer com uma governança forte e é isso que temos com a Liberty como proprietária da F1 e com a FIA. Não acho que isso vá diminuir o espetáculo esportivo de forma alguma. Ainda vai ser uma grande corrida, ainda temos grandes campeões, grandes pilotos. E a Fórmula 1 não é apenas sobre o que acontece na pista; cada vez mais o que acontece fora da pista é de grande interesse para o público e para os fãs. O sucesso da série Netflix, 'Drive to Survive', o aumento das redes sociais, as pessoas querem mais do que apenas as corridas em uma tarde de domingo. Para ser uma Fórmula 1 sustentável tem que mudar e refletir os desejos e necessidades de uma base de fãs em potencial. Caso contrário, apenas murchará. Então, onde está o futuro do esporte tecnicamente? Temos esse desafio pela frente. A Fórmula 1 é essencialmente uma fórmula híbrida dominada pela tecnologia do motor de combustão interna. Temos a Fórmula E funcionando em paralelo, que é totalmente elétrica. Essa dicotomia precisa ser resolvida em algum momento. Estou muito otimista com a Fórmula 1. Acho que está em boa forma e as perspectivas são boas.

O que estamos vendo agora é que os orçamentos da Fórmula 1 e da Fórmula E estão convergindo. Como você disse, em algum momento no futuro, as séries terão que convergir. Mas, obviamente, a Fórmula E tem a licença exclusiva de longo prazo para monopostos elétricos. Se olharmos para a pista 15, 20 anos a partir de agora e imaginarmos o que será o automobilismo, você o vê como protótipos elétricos ou movidos a hidrogênio? E quanto às categorias de entretenimento baseadas em produção e corrida para clientes, como NASCAR e turismo? Qual será a aparência do espectro?

Acho que, em última análise, se tornará muito ‘CO2 zero’ na prestigiosa ponta do mercado. A Fórmula 1 e a Fórmula E resolverão suas diferenças e provavelmente terminarão com um campeonato, seja o que for. O mesmo para Le Mans - essas fórmulas irão para tudo elétrico ou movido a hidrogênio ou o que vier em nosso caminho. Acho que ainda haverá um lugar no coração e na mente de muitas pessoas para as corridas que remetem a uma era diferente. Acho que há muitos elementos de corrida, principalmente nas raízes, fórmulas que talvez ainda estejam um pouco desatualizadas, é importante ter essa herança. O panorama geral, a sustentabilidade pode ser feita pelas grandes categorias em direção ao topo. Onde a Fórmula 1 e as grandes categorias fazem a diferença, está liderando o ataque, demonstrando tecnologias que serão aplicáveis ​​em todo o mundo para ajudar a desenvolver tecnologias o mais rápido possível. E para dar o exemplo para o resto do mundo.

Alonso é TAXATIVO sobre seus rivais Hamilson e Schumacher e "se compara" a algoz Vettel; veja

PODCAST: Kimi Raikkonen, 'apenas' um grande personagem ou um verdadeiro campeão?