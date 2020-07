A Fórmula 1 voltou com tudo. Após o emocionante GP da Áustria, os fãs não perderão muito tempo em ver novamente os carros mais rápidos em ação. No próximo fim de semana acontece o GP da Estíria, região em que fica Spielberg, que foi o jeito da categoria diferenciar as duas provas na Áustria.

Será a oportunidade de Valtteri Bottas se firmar, de Lewis Hamilton dar o troco, de Max Verstappen poder mostrar seu talento e dos novatos mostrarem a que vieram, incluindo Charles Leclerc, que deve contar com carro mais competitivo.

Para quem gostou do primeiro fim de semana de F1 no Motorsport.com, a boa notícia é que os programas no canal do YouTube permanecem, Confira os horários:

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 6h SporTV Treino Livre 2 Sexta-feira 10h SporTV Treino Livre 3 Sábado 7h SporTV Treino Classificatório Sábado 10h SporTV Corrida Domingo 10h10 Globo Fórmula 2 Corrida 1 Sábado 11h45 YouTube da F1 Corrida 2 Domingo 6h10 YouTube da F1 Fórmula 3 Corrida 1 Sábado 5h25 Corrida 2 Domingo 4h45 Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Telemetria Quarta-feira Direto do Paddock Quinta-feira Sexta-livre Sexta-feira Q4 Sábado Pódio Domingo Reta final Segunda-feira

