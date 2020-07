Kubica volta a guiar F1 na próxima sexta-feira pela Alfa Romeo

Robert Kubica fará seu retorno à F1 na próxima sexta-feira, fazendo o primeiro treino livre pela Alfa Romeo no fim de semana do GP da Estíria.

Kubica, que deixou a Williams no final de 2019, é piloto reserva da Alfa para a temporada 2020. Ele pilotará o C39 de Antonio Giovinazzi.

Kubica já havia participado dos testes de pré-temporada, terminando como o piloto mais rápido na manhã de abertura do segundo teste.

"Estou ansioso para voltar à ação neste fim de semana, especialmente após o longo intervalo que o mundo do automobilismo teve que observar", disse Kubica. “Meu objetivo, como sempre, é fornecer o máximo de dados possível para nossos engenheiros e dar a eles meu feedback de dentro do cockpit.”

“Este fim de semana será uma experiência totalmente nova para todos, competindo no mesmo local em que estivemos apenas alguns dias atrás, por isso será uma questão de refinar todos os dados que coletamos ao longo do GP da Áustria e testar o ajustes que queremos fazer nos carros."

O chefe da Alfa, Frederic Vasseur, disse: “Estou ansioso para ver Robert no carro na sexta-feira. Um piloto com sua experiência sempre tem um feedback valioso e pode nos ajudar a continuar aprendendo sobre o nosso carro.”

O polonês não será o único piloto reserva da F1 a participar da sessão de treinos de abertura do GP da Estíria. Jack Aitken vai participar da mesma sessão pela Williams, no lugar de George Russell.

