Desde o início da pandemia, o hexacampeão de Fórmula 1 Lewis Hamilton tem sido ainda mais ativo em suas redes sociais, publicando textos sobre diversas questões, que vão desde a própria pandemia até a luta contra o racismo, causa pela qual o britânico se tornou uma das vozes mais ativas do mundo do esporte. Nesta terça, Hamilton voltou a falar sobre a Covid, em uma mensagem direcionada, entre outras regiões, ao Brasil.

Em um texto publicado em seu perfil no Instagram, Hamilton pediu para que as pessoas tomem cuidado com a Covid, sugerindo que seus seguidores evitem ir à locais públicos sem necessidade.

"Hoje, pensando em todos no Brasil que estão sofrendo com a Covid, as pessoas na África lutando contra a pandemia, no Reino Unido, que tem uma nova alta e nos Estados Unidos", escreveu Hamilton no Instagram. "Por favor tomem cuidado, o vírus ainda está por aí".

"Eu ouvi de vários amigos que foram infectados e estiveram muito doentes, alguns com sintomas regulares e outros assintomáticos. Por favor, se protejam. Evitem ir a clubes, restaurantes, parques lotados ou festas à beira de piscinas, por mais que isso possa parecer chato".

"Fiquem seguros nesse período. Estou mandando amor e positividade a todos especialmente os que estão na linha de frente lutando para salvar vidas", finalizou o hexacampeão.

Essa não é a primeira publicação que Hamilton faz sobre a pandemia, mas há algum tempo que ele não escrevia textos sobre o tema. Em um de seus últimos posts sobre, ele falou sobre como as pessoas deveriam aproveitar o momento para repensar hábitos.

"Hoje, nós vemos o céu mais claro pelo mundo, menos animais sendo mortos para o nosso prazer simplesmente porque nossa demanda está muito menor e todos estão ficando em casa", escreveu Hamilton em abril. "Por favor, não voltemos a ser os mesmos que éramos antes disso, vamos sair com um melhor conhecimento do mundo, mudando nossas escolhas e hábitos".

"Vamos sair dessa novos, revigorados, mais aptos, saudáveis e focados, mas, acima de tudo, mais gentis, generosos e agradecidos, cuidando do mundo e das pessoas. Espero que todos façamos isso".

