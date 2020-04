Nas últimas semanas, a Fórmula 1, a FIA e as equipes, estão buscando formas de cortar os gastos do esporte como forma de garantir a sustentabilidade da categoria e ajudar as equipes a se prepararem para o impacto econômico que a pandemia da Covid-19 deixar no mundo.

Mesmo que algumas medidas já tenham sido tomadas, como o adiamento do novo pacote técnico para 2022, certas propostas estão encontrando resistência de algumas equipes, como a redução do teto orçamentário.

Em uma conversa com jornalistas por teleconferência, o chefe da McLaren, Andreas Seidl, criticou as equipes de ponta de tentar impedir a redução do teto de 2021, alegando que eles não querem perder vantagem na pista.

Falando ao podcast do canal de TV britânico Sky Sports, Christian Horner, chefe da Red Bull, rebateu as críticas de Seidl, defendendo que não é possível comparar os gastos de equipes como Ferrari, Mercedes e Red Bull com as demais pelo fato delas também terem gastos com produção de peças que são vendidas para outras equipes do grid.

"Entre 2020 e 2021, já estamos congelamento cerca de 60% do carro, para que as equipes possam fazer apenas certas atualizações de aerodinâmica" disse Horner. "Isso é bom porque é um modo de reduzir os custos, mas não entendo o adiamento do regulamento para 2022".

"Isso coloca muita pressão nos gastos de 2021. Esse limite segura apenas parte dos gastos, mas é preciso analisar quais são os custos de cada equipe e ver como reduzi-los. Não dá pra comparar as equipes desse jeito, porque as fabricantes fazem muito mais que as pequenas".

Horner ainda ironizou as críticas, dando uma "sugestão" para um corte de gastos ainda maior.

"Se as equipes pequenas puderem comprar nosso carro, poderão eliminar todos os custos de desenvolvimento e produção. Isso economizará muito e teremos um grid mais competitivo".

"Para todas as regras, há equipes que não se encaixam e precisam fazer uma escolha. No entanto, você não pode definir um limite para todas as equipes, enquanto umas trabalham mais do que as outras".

GALERIA: Os carros da Red Bull na Fórmula 1

Galeria Lista 2005 : Red Bull Racing RB1, motor Cosworth 1 / 16 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos : David Coulthard, Christian Klien e Vitantonio Liuzzi 2006 : Red Bull RB2, motor Ferrari 2 / 16 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos : David Coulthard, Robert Doornbos e Christian Klien 2007 : Red Bull RB3, motor Renault 3 / 16 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos : David Coulthard e Mark Webber 2008 : Red Bull RB4, motor Renault 4 / 16 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos : David Coulthard e Mark Webber 2009 : Red Bull RB5, motor Renault 5 / 16 Foto de: LAT Images Pilotos : Sebastian Vettel e Mark Webber 2010 : Red Bull RB6, motor Renault 6 / 16 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos : Sebastian Vettel e Mark Webber 2011 : Red Bull RB7, motor Renault 7 / 16 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images Pilotos : Sebastian Vettel e Mark Webber 2012 : Red Bull RB8, motor Renault 8 / 16 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images Pilotos : Sebastian Vettel e Mark Webber 2013 : Red Bull RB9, motor Renault 9 / 16 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos : Sebastian Vettel e Mark Webber 2014 : Red Bull RB10, motor Renault 10 / 16 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos : Daniel Ricciardo e Sebastian Vettel 2015 : Red Bull RB11, motor Renault 11 / 16 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos : Daniil Kvyat e Daniel Ricciardo 2016 : Red Bull RB12, motor TAG-Heuer (Renault) 12 / 16 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos : Daniil Kvyat, Daniel Ricciardo e Max Verstappen 2017 : Red Bull RB13, motor TAG-Heuer (Renault) 13 / 16 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Pilotos : Daniel Ricciardo e Max Verstappen 2018 : Red Bull RB14, motor TAG-Heuer (Renault) 14 / 16 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Pilotos : Daniel Ricciardo e Max Verstappen 2019 : Red Bull RB15, motor Honda 15 / 16 Foto de: Erik Junius Pilotos : Alexander Albon, Pierre Gasly e Max Verstappen 2020 : Red Bull RB16, motor Honda 16 / 16 Foto de: Red Bull Content Pool Pilotos : Alexander Albon e Max Verstappen

