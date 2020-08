A polêmica cópia supostamente feita pela Racing Point dos dutos de freio da Mercedes de 2019 segue repercutindo na Fórmula 1. Agora, foi a vez do chefe de equipe da Red Bull, Christian Horner, fazer uma 'ameaça'.

Segundo o dirigente, se o carro deste ano da Racing Point for considerado legal, a Red Bull e a AlphaTauri terão modelos iguais em 2021. A declaração do britânico vem em meio ao apelo feito pela Ferrari 'contra' a decisão da Federação Internacional de Automobilismo sobre o RP20.

Após protestos da Renault relativamente aos dutos de freio da máquina concorrente, a FIA decidiu punir a Racing Point em 15 pontos no campeonato de construtores e impôs à 'Mercedes rosa' uma multa de 400 mil euros (aproximadamente 2.567.729,82 reais).

A Ferrari apelou da decisão em busca de maiores punições para a Racing Point, de modo que o caso pode ser julgado no tribunal. De acordo com Horner, caso o RP20 seja considerado legal, a Red Bull e sua 'equipe B' AlphaTauri terão carros iguais no ano que vem.

"Da perspectiva da Red Bull, [o resultado do recurso] é importante porque queremos saber o que é permitido e o que não é. Então, claro, se a Racing Point for legal, vamos seguir esse caminho e chegaremos com quatro carros idênticos no próximo ano", disse Horner.

Entretanto, Horner ponderou que, com a assinatura do novo Pacto de Concórdia (o acordo comercial da F1) por parte das equipes, a questão será esclarecida: "Tenho certeza de que a Renault deve ter confiança de que isso será tratado na próxima apresentação dos regulamentos para 2021 em diante. Só podemos supor que eles devem ter a confiança de que essa questão será totalmente resolvida".

