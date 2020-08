Ricciardo celebra 4º lugar e esbanja otimismo: “Temos bom ritmo”

Piloto da Renault na Fórmula 1, Daniel Ricciardo foi um dos grandes destaques do treino classificatório para o GP da Bélgica neste sábado e largará da quarta posição na corrida deste domingo.

O competidor australiano celebrou a boa colocação para o início da corrida em Spa-Francorchamps e esbanjou otimismo para a prova, citando o desempenho de seu carro no tradicional circuito belga.

"Estou muito feliz, é divertido aqui quando você acerta tão bem a volta. Agora, sobre amanhã, não sei como vai ser… Se chover, choveu, mas eu espero que tenhamos pista seca", disse o piloto após a sessão qualificatória.

"Porque temos bom ritmo nela. Temos uma boa posição de largada e um carro rápido nas retas. Isso oferece oportunidades", seguiu Ricciardo, antes de falar sobre seu ex-companheiro de Red Bull, o holandês Max Verstappen, que larga em terceiro.

“Vou até usar meus cotovelos se precisar. Estou muito feliz com a velocidade deste final de semana. A pouca pressão aerodinâmica neste circuito é adequada para nós, pelo jeito, tal como ano passado”, completou.

A quarta posição no grid de largada do GP da Bélgica representa o melhor resultado de Ricciardo e da Renault em treinos classificatórios neste ano. Companheiro do australiano, o francês Esteban Ocon larga em sexto.

Tudo sobre o fiasco da Ferrari e os destaques da classificação do GP da Bélgica de F1

PODCAST Motorsport.com debate qual seria o calendário ideal da Fórmula 1; ouça

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: