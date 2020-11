Instituto cobra Fórmula 1 sobre abusos democráticos no Bahrein

Uma carta endereçada ao CEO da Fórmula 1, Chase Carey, cobrou a categoria sobre as violações de direitos humanos no Bahrein, país que receberá duas corridas consecutivas da F1 nas próximas semanas.

Após as polêmicas com a escolha da Arábia Saudita como GP em 2021, o Instituto de Direitos Humanos e Democracia do Bahrein (BIRD) afirmou que a categoria está tendo um papel de “relações públicas”.

“Bahrein se viu foco de protestos populares e as forças de segurança do país cometeram graves abusos de direitos humanos contra os manifestantes”, afirma o BIRD, em carta divulgada pelo jornal The Guardian.

“A Fórmula 1 está realizando um trabalho de relações públicas valioso para o governo do Bahrein e corre o risco de normalizar a violação de direitos humanos no país”.

A opressão a manifestantes e ativistas no Bahrein, inclusive, já aconteceu perto do circuito de Sahkir em 2013, quando 20 opositores foram presos pelo governo local. Em 2015, um relatório também foi divulgado pela Anistia Internacional com denúncias sobre a violação de direitos humanos no país.

As cobranças à F1 – inclusive por parte da Anistia Internacional - também aconteceram recentemente após o anúncio do GP da Arábia Saudita, que será realizado em 2021 nas ruas de Jidá. O país é alvo de constantes críticas por perseguições a opositores, ativistas, limitação nos direitos de mulheres e homossexuais, além de torturas e execuções.

Lewis Hamilton acredita que os países com tais acusações não devem ser retirados do calendário, mas que a F1 deveria aproveitar sua influência para buscar mudança nestes locais.

“Nós vamos para todos esses países onde isso é um problema. Não há necessidade de isolar esses lugares. Precisamos entender como podemos interagir mais, usar esta plataforma para encorajar e promover mudança”, afirmou.

