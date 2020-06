A Fórmula 1 finalmente estará de volta no próximo fim de semana, com a primeira de duas etapas na Áustria. A maior categoria do automobilismo mundial estará acompanhada dos dois principais campeonatos de acesso, a Fórmula 2 e Fórmula 3.

Em comum, a presença de dois competidores brasileiros da mesma família. Enquanto Pietro Fittipaldi ficará à disposição da Haas na F1, como reserva, o irmão mais novo, Enzo Fittipaldi, correrá na abertura da F3.

Em entrevista exclusiva ao Motorsport.com, os irmãos, netos de Emerson Fittipaldi, falaram como estão os preparativos para os diferentes desafios que terão no próximo fim de semana, sobretudo os procedimentos de segurança, em prevenção à pandemia da covid-19.

“Vamos de carro para a Áustria, são cinco horas”, disse Pietro, falando diretamente de Maranello, na Itália. “O Enzo e eu faremos um teste de coronavírus na Ferrari antes. Para entrar na pista, você precisa ter toda documentação e a data do exame não pode ser acima de cinco dias.”

“Todos terão um aplicativo no celular para poderem saber onde você estava, como um GPS, porque se alguém estiver com o vírus, eles poderão saber quem estava próximo àquela pessoa", explicou o irmão mais velho.

“Quando você chegar e apresentar a documentação, você terá uma credencial especial para poder entrar e, antes do fim de semana, você terá que fazer outro exame para coronavírus", seguiu o reserva da Haas.

Pietro deu mais detalhes: “Como há um limite de pessoal no paddock da F1, a Haas me pediu para ficar acompanhando meu irmão no paddock da F3. Desse jeito, eu fico à disposição do time e fico com o Enzo, já que ele poderá ter apenas um convidado. Estarei acompanhando as sessões da F1 virtualmente. As reuniões serão por videoconferência, sempre poderei ver a telemetria, em contato com os engenheiros."

